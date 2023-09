VfB Friedrichshafen arbeitet erste Saisonpleite selbstkritisch auf

1:4 — ein Resultat, das wehtat. Der VfB Friedrichshafen hat bei Aufsteiger SV Mietingen resultatstechnisch eine klare Niederlage kassiert. Auch wenn es die erste Saisonpleite in der Fußball–Landesliga war, haben die Häfler in der Woche ausführlicher darüber gesprochen. „Wir wollen es nicht hinnehmen und Konstanz reinbringen“, macht VfB–Trainer Giovanni Rizzo deutlich. Im heimischen Zeppelinstadion gegen den TSV Riedlingen am Samstag (15.30 Uhr) will Friedrichshafen sofort wieder in die Spur finden und den Anschluss an die oberen Plätze halten.

Die Ursache für die Niederlage hatte Rizzo sofort ausgemacht. „Die Einstellung gegen den Ball hat nicht gestimmt“, meint Rizzo. „Das haben wir angesprochen und versucht jedem klarzumachen.“ Und der VfB–Trainer hatte den Eindruck, dass seine Mannschaft ihn auch verstanden hat. „Die Spieler sind selbstkritisch genug. Jeder weiß, dass er eine Schippe drauflegen muss.“

Mehr Bereitschaft zeigte der VfB in den ersten beiden Saisonheimspielen gegen die TSG Balingen II (2:2) sowie gegen den TSV Heimenkirch (1:0) und wurde deshalb auch mit Punkten belohnt. Dennoch hätte es auch in Mietingen zu einem besseren Ergebnis reichen können. Friedrichshafen sorgte für Gefahr, beim Stand von 1:1 hätte der VfB das 2:1 machen können und damit auch das Spiel in seine Richtung lenken können. Es ist aber durchaus in Rizzos Interesse, dass seine Fußballer offensiv noch mehr Wege in die Tiefe gehen und noch sauberer im letzten Drittel agieren.

Bangen um Holzbaur, Steinhauser kehrt zurück

Personell wird sich wenig verändern. In der Abwehr kann er wieder auf Innenverteidiger Stephan Steinhauser zurückgreifen. Dafür könnte Torwart Heiko Holzbaur ausfallen: Der 29–Jährige verletzte sich im Training an der Schulter und es wird sich erst kurzfristig entscheiden, ob er einsatzfähig ist. Michael Staudacher fehlt wohl noch zwei Wochen. Timo Le Perf steht nach der ärtzlichen Diagnose wegen seiner Knieverletzung sehr wahrscheinlich weitere zehn Wochen nicht mehr zur Verfügung und wäre damit erst 2024 wieder eine Option für den Kader.

An die letzten Aufeinandertreffen mit Riedlingen erinnert sich der VfB nicht allzu gerne. Im Hinspiel der Vorsaison am 17. September 2022 unterlagen die Häfler auswärts mit 2:3. Das Rückspiel gewann Friedrichshafen eigentlich mit 4:1, musste nach einem Wechselfehler aber die drei Punkte am grünen Tisch an den TSV abgeben. Riedlingen petzte unmittelbar nach Spielende beim Schiedsrichter, der mittlerweile zurückgetretene Trainer Markus Keller dokumentierte den unerlaubten Einsatz von Steinhauser noch während der Partie. Für Rizzo ist da aber nichts hängengbelieben. „Der Fehler liegt bei uns. Daraus müssen wir lernen, im Spiel und außenrum. Das ist vergessen, es ist ein neues Spiel“, meint Rizzo. „Wir wissen, dass Riedlingen gute Fußballer drin hat und es geht darum, die bessere Mannschaft zu sein und die drei Punkte hier zu behalten.“