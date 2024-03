Sebir Elezi hätte nur noch auf Pierre Hodapp spielen müssen, und dieser hätte den Ball dann ziemlich sicher im Tor untergebracht - für den VfB Friedrichshafen wäre es am Samstag der 3:3-Ausgleich in der letzten Minute gewesen. Allerdings entschied Schiedsrichter Julian Jahnel auf Abseits, was VfB-Trainer Michael Steinmaßl ganz stark anzweifelte, und so blieb es für die Häfler Fußballer im Landesligaspiel beim TSV Heimenkirch bei der 2:3 (1:2)-Niederlage.

Zu allem Übel sah Hodapp im Anschluss an diese Szene die Rote Karte - eine Nachfrage soll ihm Jahnel wohl als Schiedsrichterbeleidigung auslegt haben. „Jetzt muss er wohl vier Wochen aussetzen für einen Fehler des Schirigespanns“, ärgerte sich Steinmaßl. Ihm war bewusst: „Kleiner Kunstrasen, viele Nickligkeiten. Das Spiel war nicht einfach zu pfeifen.“ Letztlich hätten es die Unparteiischen aber besser lösen müssen. „Sie waren der Situation nicht gewachsen“, betonte Steinmaßl. Er störte sich sehr an der „arroganten“ Art: „Es ist schade für den Amateursport, dass es so etwas noch gibt.“

Strittiger Elfmeter entscheidet das Spiel

Für den VfB sei es „bitter“. Jahnel verwehrte den Häflern nicht nur am Ende den potenziellen Ausgleich, sondern ermöglichte den Gastgebern per strittigem Foulelfmeter den Siegtreffer zu erzielen. „Den kann man pfeifen, muss man aber nicht pfeifen“, monierte Steinmaßl das fehlende Glück bei den Schiedsrichterentscheidungen. Das Foul soll Erbas Emirhan begangen haben, Tobias Schuwerk trat an und verwandelte zum 3:2 (80.).

Die Häfler fassten sich aber auch an die eigene Nase. „Wir sind in der ersten Halbzeit nicht richtig ins Spiel gekommen“, kritisierte Steinmaßl. Heimenkirch lag nach den Volleyschüssen von Markus Hutterer (12.) und Nils Oelmayer (30.) verdient mit 2:1 in Front. „Sie hätten auch das 3:1 oder 4:1 machen können“, meinte Steinmaßl. Unter anderem verschoss TSV-Spieler Lukas Selig einen Elfmeter (16.).

Alessio Genua chippte den Ball zum 1:1 über Torwart Adrian Beck ins Tor (20.), trotzdem justierten Steinmaßl & Co. in der Halbzeitpause nach. Das fruchtete. Nachdem Nicolai Weissenbacher zunächst einen Elfmeter verschoss (56.), traf Mulai Danfa Fati zum 2:2 (62.). Möglich war das 3:3, doch Jahnel funkte dazwischen und so mussten die neuntplatzierten Häfler ohne Zähler vom Auswärtsspiel beim Tabellendritten nach Hause fahren.

Fußball-Landesliga, 18. Spieltag: TSV Heimenkirch – VfB Friedrichshafen 3:2 (2:1). – Tore: 1:0 Markus Hutterer (12.), 1:1 Alessio Genua (20.), 2:1 Nils Oelmayer (30.), 2:2 Mulai Danfa Fati (62.), 3:2 Tobias Schuwerk (80., Foulelfmeter) – Besondere Vorkommnisse: Lukas Selig (16., TSV) und Nicolai Weissenbacher (56., VfB) verschießen Elfmeter, Rote Karte für Pierre Hodapp (90. +3, angebliche Schiedsrichterbeleidigung) – VfB: Holzbaur, Le Perf (66. Berlet), Segelbacher, Danfa Fati, Genua, Strom, Weissenbacher, Pfluger, Emirhan, Musso (73. Elezi), Hodapp.