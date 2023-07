VfB–Damen sichern sich Teilnahme am Aufstiegsspiel

Die erste Damenmannschaft des VfB Friedrichshafen hat sich den ersten Platz in der Tennis–Bezirksoberliga gesichert und tritt im Aufstiegsspiel zur Verbandsliga an diesem Sonntag beim TV Biberach–Hühnerfeld an (Spielbeginn 9 Uhr). Auch die Herren des Häfler Tennisclubs im VfB haben die Chance, die kommende Sandplatzsaison in einer höheren Spielklasse zu bestreiten. Auch sie treten zu einem Entscheidungsspiel an und haben ebenfalls an diesem Sonntag den TC Ehingen/Donau zu Gast (Spielbeginn 9 Uhr).

5:1–Führung nach den Einzeln

Für die VfB–Spielerinnen um Mannschaftsführerin Sophie Schettler war die Ausgangslage vor dem Heimspiel gegen den TC Mochenwangen am vergangenen Sonntag oberhalb des Häfler Strandbades klar: Nur mit einem möglichst klaren Erfolg würde man sich für das Aufstiegsspiel qualifizieren können, da der ärgste Verfolger — der TC Weingarten — dem Team aus Friedrichshafen tabellarisch dicht im Nacken saß. Aber: Trotz dieser nicht zu unterschätzenden Drucksituation traten die VfB–Spielerinnen in den Einzeln sehr konzentriert auf und hatten in den mitunter auch längeren Ballwechseln in der Summe etwas öfter die passenden Antworten gegenüber den Gästespielerinnen des TC Mochenwangen parat. Folgerichtig lag Friedrichshafen nach den Einzelbegegnungen mit 5:1 in Führung, war jedoch im Idealfall dazu gezwungen, auch alle drei Doppel für sich zu entscheiden.

Während das zweite Doppel mit Diana Feoktistova und Nicola Kortus mit 6:4 und 6:2 gewann, musste die Besetzung Nina Stumpe/Pia Ender nach verlorenem ersten Satz über die volle Distanz gehen, setzte sich jedoch ebenfalls durch (4:6, 6:4, 10:7). Die dritte Doppelpaarung (Ute Niedermeier/Nike Meichle) musste den Punkt zum 7:2–Endstand allerdings abgeben, da man in zwei Sätzen mit 4:6 und 2:6 den Kürzeren zog. Da der TC Weingarten gegen den Tennisklub SSV Ulm 1846 II zeitgleich „nur“ mit 6:3 gewann, reichte es schließlich für Tabellenplatz eins.

Nur ein Match musste Friedrichshafen abgeben

Diesen hat sich — ebenfalls in der Bezirksoberliga — auch die erste Herrenmannschaft des VfB Friedrichshafen souverän geschnappt — und das abermals mit einem 9:0–Erfolg. Dieses Mal hatte der TV Isny den starken Häflern um Mannschaftsführer Johannes Ritter nichts entgegenzusetzen. 35:1 gewonnene Matches und dreimal 9:0 — das spricht eine deutliche Sprache aus Häfler Sicht. Lediglich gegen die Zweitvertretung des TC Ravensburg hatte der VfB am ersten Spieltag eine Partie abgeben müssen. Grund zur Freude hatten derweil auch die zweite und dritte Herrenmannschaft des VfB Friedrichshafen, die den Ligaverbleib in ihren jeweiligen Spielklassen bejubeln durften.

