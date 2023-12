145 kleine Hunde, die in ihrem Leben noch nicht viel gesehen haben. In viel zu kleinen Käfigen gehalten, zum Teil mit verkotetem Fell. Diese hat das Veterinäramt Anfang November beschlagnahmt und in Tierheime und zu Vereinen in ganz Deutschland verteilt. Weil die Befreiungsaktion gut vorbereitet war und sich der ehemalige Halter kooperativ gezeigt hat, konnten die ersten Tiere bereits in liebevolle neue Zuhause vermittelt werden.

Über mehrere Tage unterstützten lokale Tierschutzvereine und Einrichtungen das Amt. 45 Tiere brachte die Tierrettung Südbaden in die Tierheime in Mainz und Essen, 23 zogen vorübergehend beim Tierservice-Zentrum (TSZ) in Bad Waldsee ein.

Wenige Wochen später sind die 23 Chihuahuas aus Bad Waldsee bereits alle vermittelt. „Unsere Priorität lag darin, die Tiere zügig an liebevolle und verantwortungsbewusste Menschen zu vermitteln“, sagt Horst Fallenbeck vom TSZ. Man habe darauf geachtet, dass die Tiere bei erfahrenen Chihuahua-Haltern untergekommen sind.

17 Hündchen warten im Häfler Tierheim

Im Tierheim Friedrichshafen warten aktuell noch 17 Chihuahuas aus der Beschlagnahmung auf ein neues Zuhause. Zum Teil müssen sie noch lernen, sich anfassen zu lassen, ein Geschirr anzuziehen und Gassi zu gehen.

Für diese Hunde sucht der Tierschutzverein Friedrichshafen noch liebevolle und verständige Menschen, die die kleinen Zwerge mit viel Geduld, Schritt für Schritt an ihr neues Leben heranführen.