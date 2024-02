Die Vesperkirche findet erst zum zweiten Mal in Friedrichshafen statt, aber schon jetzt darf sie als etabliert gelten: Am Sonntag sind in der „Arche“ der katholischen Gemeinde St. Columban bereits beim einleitenden Gottesdienst alle Sitzplätze gefüllt. Wer erst später zur Verteilung des Essens kommt, muss warten, bis ein Sitzplatz frei wird.

Alle werden satt

Bei der Essensausgabe kommt keine Langeweile auf. Die ehrenamtlichen Helfer - darunter auch Oberbürgermeister Brand sowie die Pfarrer Bernd Herbinger (katholisch) und Hannes Bauer (evangelisch) sind eine gute Stunde damit beschäftigt, die Teller der hungrigen Besucher zu füllen - mit Kartoffelbrei, Gemüse und Fleischküchle oder einer vegetarischen Alternative.

Auch an der Theke mit Kaffee und vielen hausgemachten Kuchen ist der Andrang groß. Trotzdem werden alle satt.

Der Andrang ist gewachsen

Das soll jeden Tag, bis zum Ende der Vesperkirche am Sonntag, 25. Februar, auch so bleiben - obwohl damit zu rechnen ist, dass die Gelegenheit zu einem kostenlosen Mittagessen sich herumspricht und die Zahl der Gäste noch zunehmen wird. Streetworker Florian Nägele vom Verein Arkade ist schon jetzt von der Resonanz beeindruckt: „Heute sind so viele Leute gekommen wie im letzten Jahr erst nach einer Woche.“

Die Vesperkirche ist bunt

Die Gesellschaft, die beim Essen zusammenfindet, ist ausgesprochen bunt. Traditionelle Kirchgänger, Eltern mit kleinen Kindern und Großeltern mit Enkeln. Auch alleinstehende Seniorinnen und Senioren sind zahlreich vertreten - Menschen, von denen die Vesperkirche manche aus der Einsamkeit in ihren Wohnungen holt.

Noch zahlreicher als bei der Vesperkirche 2023 in der Bonhoefferkirche sind diesmal Menschen gekommen, denen man die materielle Armut ansieht - vom Jugendlichen bis ins hohe Alter.

Die Konfession spielt keine Rolle

Die wieder stärker werdenden Schranken religiöser Zugehörigkeit spielen an diesem Ort keine Rolle: Einige Kopftuch tragende Frauen muslimischen Glaubens sitzen beim Essen an den Tischen, gemeinsam mit Kindern.

Mehr als man das sonst gewohnt ist, bildet die Vesperkirche die soziale Vielfalt in Friedrichshafen ab. Damit legt sie auch ein Bekenntnis zur offenen Gesellschaft ab, für die derzeit viele Menschen in Deutschland auf den Straßen demonstrieren.

„Das Geheimnis der Verdichtung“

Ganz bewusst hat das ökumenische Organisationsteam bereits den Eröffnungsgottesdienst ins Gemeindehaus verlegt. Anders als in der großen Kirche, in der die Menschen auf Abstand zueinander sitzen, findet im Gemeindehaus „das Geheimnis der Verdichtung“ statt, wie Pfarrer Herbinger es nennt. Denn wer hier mit einem Fremden am Tisch sitzt, stillt nicht nur den eigenen Hunger. Es ist auch eine Situation geschaffen, in der man mit den anderen - oft auch anders gearteten - Menschen ins Gespräch kommt und sich kennenlernt. Nicht umsonst spricht man von „Tischgemeinschaft“.

Eine enge Gemeinschaft herrscht auch zwischen den beiden Kirchengemeinden, die die ökumenische Vesperkirche zusammen stemmen: „Zwischen Bonhoeffer und St. Columban passt kein Blatt“, sagt Hannes Bauer, Pfarrer der Bonhoeffergemeinde.

Ausstellung von Hungertüchern

Bis zum Ende der Vesperkirche am 25. Februar können in der Kirche St. Columban auch noch zwei Ausstellungen besucht werden. Gezeigt werden großformatige „Hungertücher“, die von Künstlern aus aller Welt gestaltet wurden. Eindringlich, oft in farbenprächtigen Darstellungen, beziehen sie Stellung zu globalen Themen wie Armut, Ausgrenzung und Zerstörung. Sie beschwören aber auch die Kraft der Gemeinschaft und erinnern daran, dass die Rettung der Schöpfung von unseren Entscheidungen abhängt.

Das andere Friedrichshafen „zeigt Gesicht“

Der Verein Arkade dokumentiert mit der Ausstellung „Gesicht zeigen“, welche drückenden Lebensgeschichten auf Menschen lasten, die am Rand der Gesellschaft stehen. „Ich wurde mit eineinhalb Jahren, halb verdurstet, mit einer Überdosis Heroin, ins Krankenhaus eingeliefert“ - so erschütternd beginnt einer der aufgeschriebenen Lebenswege von Menschen aus der Region.

Sie zu kennen, weckt Verständnis für Schicksale, nach denen gemeinhin nicht gefragt wird. Die Vesperkirche bietet Gelegenheit, diese Menschen in die Mitte der Gesellschaft zurückzuholen. Wenn auch nur für die Dauer eines Mittagessens.

Die ökumenische Vesperkirche bietet täglich von 11.30 bis 13.30 Uhr in der „Arche“ St. Columban (Paulinenstraße 100) ein kostenloses Mittagessen. Spenden werden gerne angenommen.