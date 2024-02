Die zweite ökumenische Vesperkirche in Friedrichshafen wird an diesem Sonntag, 18. Februar, in der katholischen Kirchengemeinde St. Columban (Paulinenstraße 100) eröffnet. Vorangestellt ist um 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst. Von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr besteht dann im Gemeindehaus Arche die Gelegenheit zum gemeinschaftlichen Essen.

Die Vesperkirche möchte Menschen aller Schichten und Generationen zusammenbringen. Die religiöse Zugehörigkeit sowie Migrationshintergründe spielen für die Teilnahme keine Rolle. Das Essen ist grundsätzlich kostenlos, aber Spenden sind willkommen. Niemand wird gefragt, ob er finanziell bedürftig ist - und niemand braucht zu befürchten, einem Ärmeren das Essen wegzunehmen. Es ist genug für alle da.

Parallel zur Vesperkirche in der Arche kann nebenan, in der Kirche St. Columban, die Ausstellung „Gesicht zeigen“ besucht werden, in Kombination mit ebenfalls ausgestellten „Hungertüchern“.

Im Rahmen der Vesperkirche kann bis Sonntag, 25. Februar, täglich von 11.30 bis 13.30 Uhr in der Arche gespeist und das gemeinsame Gespräch gesucht werden. Am 25. Februar findet um 10 Uhr ebenfalls ein ökumenischer Gottesdienst statt. Die Vesperkirche steht unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Andreas Brand.