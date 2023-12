Verzweifelte Weihnachtseinkäufe müssen nicht sein

In den Häfler Geschäften kann man in den letzten Tagen einen ganz besonderen Menschenschlag beobachten: Männer, die verzweifelt nach einem Weihnachtsgeschenk für ihre Frauen suchen. Diese meistens angejahrten Herren stechen sofort ins Auge - weil sie so verloren zwischen den Auslagen herumlaufen. Selbst ein Blinder würde merken: Shopping ist keine ihrer Kernkompetenzen.

Muss eine Designer-Zitronenpresse wirklich sein?

Dass sie ihren eigenen Hausrat nicht kennen, macht ihre Geschenksuche noch hoffnungsloser. „Schönes Teil, so eine Designer-Zitronenpressepresse“, denken sie zum Beispiel vor einer Designer-Zitronenpresse. Und gleich darauf: „Aber haben wir nicht die alte Zitronenpresse von Mutter, die wie ein hässlicher Aschenbecher aussieht?“

Die alte Blechreibe von 1980 funktioniert doch auch noch einwandfrei

Dieser Zweifel ist es, der alles versaut. Und besteht einmal kein Zweifel, steht fest: Man braucht nichts Neues mehr. Wozu eine luxuriöse Käsereibe mit Kurbel dran, wenn die alte Blechreibe, Baujahr 1980, noch prima funktioniert?

Eine weitere Käsereibe macht nur unnötig die Schränke voll. Und auch weil man selbst mit den Jahren nicht gerade schöner wird, sollte man sich keine erlesenen Sachen in die Wohnung stellen. Im Vergleich schneidet man sonst umso ungünstiger ab.

Trotzdem braucht aufs Schenken niemand zu verzichten. Denn es gibt in Friedrichshafen Menschen, denen es nicht nur an Zitronenpressen und schicken Käsereiben fehlt, sondern am Nötigsten. Oft sogar am Geld für Miete und Heizung. Für sie ist die Spendenaktion „Häfler helfen“ da. Bevor sich also jemand in sinnlose Geschenkeinkäufe stürzt, nur damit ein Päckchen unterm Christbaum liegt: Spenden Sie stattdessen lieber an „Häfler helfen“.