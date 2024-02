Verwaltungsratsmitglieder der BKK MTU spenden an die Arkade

Die Verwaltungsratsmitglieder der BKK MTU spenden jedes Jahr ihre Sitzungsgelder für einen guten Zweck. Dieses Jahr kommt das Geld - 1170 Euro - der Arkade in Friedrichshafen zugute.

Die alternierenden Verwaltungsratsvorsitzenden der BKK MTU und CPO von Rolls-Royce Power Systems, Thelse Godewerth, und Thomas Bittelmeyer, Betriebsratsvorsitzender der Rolls Royce Power Systems AG, übergaben den Spendenscheck an Florian Nägele, Streetworker bei der Arkade. Seit 15 Jahren arbeitet die Arkade in Friedrichshafen. Das Streetwork-Angebot richtet sich an alle Menschen, die sich am Rande der Gesellschaft bewegen. Menschen in der Prostitution, Wohnungslose, von Armut betroffene und auch Menschen, die auf der Suche nach Schutz und Heimat gekommen sind.