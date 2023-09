Vertreter des Tierheims sind vielfach überfordert

Im Mittelpunkt standen dabei die Probleme im Umgang mit verletzten und hilflosen Wildtieren und aufgefundenen Haustieren. Hier fühlen sich die Vertreter des Tierheims vielfach überfordert und auch von den Kommunen allein gelassen. „Was wir machen können, das machen wir –aber das ist nur bedingt möglich, denn uns fehlt der Platz“, so die Vorsitzende Carola Fuchsloch. Auch finanziell komme der Verein damit an seine Grenzen. Laut Pressemitteilung bekommt der Verein von der Stadt Friedrichshafen nur eine Fundtierpauschale von 1,20 Euro pro Einwohner und Jahr — bei 63.000 Einwohnern macht das im Jahr rund 75.000 Euro. Das sei sehr knapp bemessen, heißt es in der Mitteilung. Hier haben die Vertreter von ÖDP/parteilos nun ihre Unterstützung zugesagt, indem sie sich für eine Anhebung dieser Pauschale einsetzen wollen. Für verletzt aufgefundene Wildtiere gibt es in Friedrichshafen keine feste Regelung (Kontaktaufnahme, Übernahme der Tierarzt– und Pflegekosten, Pflegestellen). Auch hier sehen Tierschutzverein und Fraktionsgemeinschaft dringend Handlungsbedarf.

Aber auch andere Themen wurden angesprochen, wie eine vom Tierschutzverein gewünschte Kastrations– und Registrierungspflicht für Hauskatzen oder ein denkbarer Nachlass für das Tierheim beim Wasserpreis und anderen Zahlungen an die Kommunen.