Versöhnlicher Saisonabschluss für Reserve des VfB Friedrichshafen

Sechs Spiele lang hat der VfB Friedrichshafen in der Faustball–Landesliga auf einen Sieg gewartet. Beim Saisonfinale in Illertissen ging der Knoten doch noch auf. Mit einem starken Auftritt gegen Auftaktgegner SV Oberböhringen sicherten sich die Seehasen zum Ligaabschluss den dritten Saisonsieg.

Zwei Spiele standen für die Seehasen im Illertisser Vöhlinstadion auf dem Programm. Da sportlich bereits alles entschieden war, konnte das VfB–Team laut Mitteilung ohne Druck in den Spieltag starten. Diese Tatsache schien die Mannschaft zu beflügeln. In der Auftaktpartie gegen Oberböhringen erwischten die Häfler einen Traumstart. Mit großem läuferischem Einsatz und einer geschlossenen Mannschaftsleistung zwangen die Seehasen dem Kontrahenten das eigene Spiel auf und belohnten sich mit einem 3:0 (11:6/11:9/11:7)-Sieg.

Den Schwung des Erfolgs konnte man jedoch nicht in das zweite Spiel gegen Allmendingen mitnehmen. Zu selten gelang es der VfB–Abwehr, die variablen Angriffe des Allmendinger Kapitäns zu entschärfen. So gab es am Ende eine 0:3 (3:11/8:11/8:11)-Niederlage.

Für Friedrichshafen spielten: Hendrick Besserer, Kevin Böhm, Felix Zöller, Alexander Paul, Reiner Müller, Johanna Beck, Matthias Stange und Constantin Alle.