Action statt Unterricht: Aus dem Förderprogramm des Landes „Lernen mit Rückenwind“ hat die Grundschule Kluftern die Firma Trixitt-Sport-Events engagiert. Diese stellte in der vergangenen Woche aufblasbare Sportgeräte in die Brunnisachhalle, die dann von den Schulkindern gestürmt wurden.

Jede Klasse konnte an den Stationen Punkte sammeln. Dabei ging es, laut einer Mitteilung der Schule, um sportliche Leistungen, aber auch um das Fairplay. „Das ist eine schöne Aktion - und zwar nicht nur für Sportskanonen“, sagt Schulleiter Dirk Büdinger.

Die Eltern spiegelten das zurück: Als die Kinder an diesem besonderen Schultag nach Hause kamen, seien sie fix und fertig und vor allem glücklich gewesen.

Gemeinschaftsgefühl zählt

„Zu sehen, wie sich 140 Schülerinnen und Schüler gemeinsam auf den Bewegungstag einstimmen, war ein toller Moment“, sagt Büdinger und betont wie wichtig diese gemeinsamen Erlebnisse sind: „In Corona-Zeiten mussten wir solange auf solche Dinge verzichten. Dabei sind wir eine tolle Gemeinschaft und dieses Gefühl gilt es zu stärken.“

Die Grundschüler in Kluftern genießen das besondere Angebot am Sport- und Bewegungstag. (Foto: GS Kluftern )

Trotz des Wettkampfcharakters stand an den Stationen, die die Kinder klassenweise besuchten, der Spaß im Vordergrund. Vor allem das aufblasbare Spielfeld, das an ein Tischkickerspiel in Großformat erinnerte, und der Hindernisparcours kamen bei den Grundschülern megamäßig an.