Verrücktes Internet: Nun werden auch Rasenmäher gehackt!

Dass das Internet inzwischen in nahezu allen Bereichen unseres Lebens eine Rolle spielt, ist bekannt. Aber nun auch noch im Garten - in der letzten Bastion naturnaher Zurückgezogenheit?

Leider ja. Zumindest wenn man einer Studie Glauben schenkt, die zu dem Ergebnis gekommen ist, dass „smarte“ Rasenmäher - also jene Roboter, die in vielen Vorgärten ihre Runden drehen - bis zu 14 Hackerangriffen pro Stunde ausgesetzt sein können.

Wollen die Cyberkriminellen etwa die Kontrolle über die Rasenmäher übernehmen, damit diese gewaltsam gegen ihre Besitzer aufbegehren? Ganz so gruselig ist es nicht. Doch können die unscheinbaren Geräte offenbar die schwächste Stelle in einem Heimnetzwerk sein. Der Rasenmäher als offene Hintertür also, durch die die Hacker hindurchspazieren und dann Schaden anrichten können.

Und nun? Firewall statt Gartenzaun? Virenschutzprogramm statt Pflanzenschutzmittel? Dass diese „smarten“ Teile aber auch immer alles komplizierter machen müssen ...