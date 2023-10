Vernetzen und einmischen

Bei der Mitgliederversammlung des Stadtforums Friedrichshafen hat der Vorsitzende Martin Ruf im Graf-Zeppelin-Haus auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurückblicken können. Dies teilt die Geschäftsstelle Stadtforum Friedrichshafen mit.

„Die Vernetzung und der Dialog mit anderen Akteuren liegt uns besonders am Herzen, denn gemeinsam erreichen wir mehr für unsere Stadt“, betonte Martin Ruf, Vorsitzender des Stadtforums, vor den anwesenden Mitgliedern. Dass dies keine leeren Worte seien, zeige die lange Liste an Gästen in den Vorstandssitzungen der letzten zwölf Monate, wie es in der Mitteilung weiter heißt: Neben dem Austausch mit Oberbürgermeister Andreas Brand oder dem Ersten Bürgermeister Fabian Müller standen auch Treffen mit Florian Bürkle (Geschäftsführer Stadtwerk am See) oder Walter Ege (Senioren der Wirtschaft Arbeitskreis) auf der Tagesordnung.

Auch eine neu initiierte Austauschrunde mit Vertretern der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen diente dem Anliegen des Stadtforums, gemeinsam Fortschritte für eine attraktivere Innenstadt zu erreichen. Dabei bringt das Stadtforum gerne die Erfahrung und Sicht seiner vielfältigen Mitglieder mit in die Diskussion wichtiger Themen ein. „Wir freuen uns über so wichtige Projekte wie die Umgestaltung des Adenauerplatzes oder die Umgestaltung der Friedrichstraße“ würdigte Martin Ruf die Aktivitäten der Stadtverwaltung für mehr Aufenthaltsqualität in diesem Jahr. „Natürlich wünschen wir uns, dass auch die Ideen für andere Plätze in der Innenstadt nach und nach umgesetzt werden. Wir werden hier weiterhin am Ball bleiben, aber wir wissen auch um die Grenzen der finanziellen Machbarkeit“ so Ruf weiter.

Bei einem Treffen mit Vertretern von Gastronomie und Stadtverwaltung zur Lage der Branche entstand die Idee, eine Imagekampagne für die Häfler Gastronomie zu entwickeln. Unter www.häfler-genusstypen.de lässt sich die erste Phase der Kampagne entdecken.

Bei einer Vorstandssitzung mit Jochen Benz (VfB Friedrichshafen) und Thilo Späth-Westerholt (VfB Friedrichshafen Volleyball GmbH) ging es um die Bedeutung von Breiten- und Spitzensport in Friedrichshafen. In der Folge entwickelte eine kleine gemeinsame Arbeitsgruppe erste Idee, um den Volleyballsport in der Stadt präsenter zu machen.

Während viele Aktivitäten des Stadtforums eher im Hintergrund ablaufen, ist der Friedrichshafener Geschenkgutschein, der vom Stadtforum herausgegeben wird, bei vielen Häflern nicht nur bekannt, sondern als Geschenk sehr beliebt. So wurden 2022 Geschenkgutscheine im Wert von 739.343 Euro verkauft (plus 5,3 Prozent gegenüber 2021).

Der neu gewählte Vorstand umfasst: Wolfgang Aich (Sparkasse Bodensee), Peter Buhmann (Maler Buhmann), Christof Dell (Fränkel AG), Sebastian Dix (Stadtwerk am See), Sieglinde Ege, Matthias Klingler (Graf-Zeppelin-Haus), Stefan Lanz (Lanz Services), Astrid Locher (Zeppelin Universität), Ludwig Meier (Messe Friedrichshafen), Benedikt Otte (Wirtschaftsförderung Bodenseekreis), Bernhard Poten (Seniorenbeirat), Melanie Raßmann (Tourist-Information), Moritz Rieger (Verkehrsverein Friedrichshafen), Dr. Martin Ruf (Monreal Immobilien), Hans-Jörg Schraitle (Stadt Friedrichshafen), Florian Sedlmeier (Cecil / Camel Store FN), Stefan Zimmer (HEKA)