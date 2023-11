Die starken Regenfälle der vergangenen Tage hatten in Ettenkirch beim Appenweiler Weiher und auf der B 33 zwischen Stetten und Ittendorf zu Überschwemmungen und dem Einsatz von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) geführt. Am Mittwoch melden die Einsatzkräfte durchgehend Entwarnung. Die Wasserpegel sinkt laut der Hochwasservorhersagezentrale derzeit in allen Bodenseezuflüssen in der Region.

„Seit 8 Uhr Mittwochvormittag liegt der Pegel des Appenweiler Weihers unterhalb der am Vortag aufgetretenen Leckage. Aktuell pumpt das THW weiter Wasser aus dem Weiher, um den Druck auf den Damm zu mindern. Ursache für die Leckage war möglicherweise ein Biberbau“, schreibt die Stadt Friedrichshafen am Mittwochmittag in einer Pressemitteilung.

Sondergerät des Landes

Am Dienstag hatten dort Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) mit mehreren Pumpen Wasser aus dem Appenweiler Weiher gepumpt. Im Einsatz war in der Nacht auch ein Sondergerät des Landes Baden-Württemberg, das extra bei der Feuerwehr Konstanz angefordert worden war.

In Spitzenzeiten konnten so bis zu 45.000 Liter Wasser pro Minute aus dem Weiher in den nahe gelegenen Mühlbach gepumpt werden. Etwa um 8 Uhr am Mittwoch lag der Wasserpegel dann unterhalb der Leckage und es floss dann kein Wasser mehr durch die Öffnung im Damm.

Die Öffnung hatte sich über Nacht auch nicht vergrößert. „Um den Damm weiter zu entlasten, wird das THW den Wasserpegel durch Abpumpen noch weiter senken. Außerdem fließt Wasser regulär durch einen sogenannten Mönch, ein Ablaufbauwerk im Teich, ab“, schreibt die Stadt Friedrichshafen.

Menschen evakuiert

Da der Appenweiler Weiher erhöht liegt, wurden vier Häuser in Appenweiler, das zur Ortschaft Ettenkirch gehört, vorsorglich evakuiert. Betroffen waren sieben Personen, die privat untergebracht werden konnten. Eine bettlägrige Person konnte kurzfristig in einem Pflegeheim unterkommen.

Die Ursache für den Schaden im Damm muss noch geklärt werden, die Experten vermuten einen Biberbau. Die Gewässeraufsicht liegt beim Amt für Wasser- und Bodenschutz des Landratsamts Bodenseekreis. Mitarbeitende des THW, des Landratsamts und der Stadt Friedrichshafen stimmen sich fortlaufend über Sicherungsmaßnahmen ab.