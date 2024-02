Die 79-Jährige, nach der die Polizei seit dem vergangenen Wochenende auch öffentlich gefahndet hat, wurde am Montagabend tot aufgefunden. Das teilt die Polizei am Dienstagnachmittag in einer entsprechenden Presseinformation mit.

Beamte der Wasserschutzpolizei waren demnach im Uferbereich des Bodensees nahe der Rotach auf eine leblose Person aufmerksam geworden, bei der es sich um die bis zuletzt Vermisste handelte. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf Fremdverschulden am Tod der Frau, heißt es von der Polizei.

Hinweis der Redaktion: In der Fahndung der Polizei hieß es, dass eine 76-Jährige vermisst sei. Nun wurde das Alter auf 79 Jahre korrigiert.