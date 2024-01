Verein „Eine Welt“ sammelt Christbäume

Auch in diesem Jahr wird die vom Verein „Eine Welt Friedrichshafen“ schon seit vielen Jahren organisierte Christbaum-Sammelaktion stattfinden. Am Samstag, 13. Januar, können die Bäume an verschiedenen Sammelstellen gegen eine Spende abgegeben werden.

Zwischen 9 und 12 Uhr sind Abgabestellen an der Ludwig-Dürr-Schule, dem Edeka am Parkhaus Altstadt (Busbahnhof), der Alten Festhalle, dem Parkplatz der Schreienesch-Schule, dem Parkplatz bei Stadtwerk am See in der Kornblumenstraße, dem Rewe-Markt in der Albrechtstraße, der Merian-Schule in der Werastraße, der Ecke Schwabstraße / Goethestraße und am Lebensmittelmarkt Kitzenwiese geöffnet. Der Verein bittet darum, sämtliche Dekoration und Lametta von den Bäumen zu entfernen

Mit der Christbaumsammelaktion wolle der Verein „Eine Welt Friedrichshafen“ nicht nur zum Umweltschutz beitragen. Die Spenden kommen internationalen Projekten zu Gute. Ein Teil des Erlöses fließt in die Arbeit des Regenwaldprojekts am Rio Madeira in Brasilien. Dort wird eine Initiative unterstützt, die derzeit von multiplen Krisen besonders betroffen ist. Ein weiterer Teil wird die deutsche Kinderhilfsaktion des Vereins Chibodia in Kambodscha unterstützen. Hier finden seit 2006 Kinder den Zugang zu Bildung, ausgewogener Ernährung und Gesundheitsfürsorge. Der Verein „Eine Welt“ wird von den Spendengeldern einen Teil für die Weiterentwicklung der Bildungsarbeit bekommen.