Veranstaltung der Batsheva Dance Company fällt aus

Die Veranstaltung des Kulturbüros mit der Tanzkompanie Batsheva Dance Company, die am 15. November im Graf-Zeppelin-Haus hätte stattfinden sollen, fällt aus. Aufgrund der aktuellen Lage in Israel musste die israelische Tanzkompanie Batsheva Dance in dieser Woche ihre geplante Deutschlandtour absagen.

Betroffen ist davon auch die Veranstaltung des Kulturbüros am 15. November im Graf-Zeppelin-Haus, die infolgedessen abgesagt wird. Die Batsheva Dance Company wie auch das Kulturbüro bedauern die Absage sehr. Das Kulturbüro hofft jedoch, die Kompanie in einer der kommenden Spielzeiten begrüßen zu dürfen.

Für Kunden, die ihre Karten online über das Ticketportal Reservix erworben haben, sowie für Abonnentinnen und Abonnenten des Kulturbüros erfolgt die Rückerstattung des Ticketpreises automatisch über den ursprünglich genutzten Zahlungsweg. Bei Ticketkäufen über eine externe Vorverkaufsstelle erfolgt die Abwicklung über den jeweiligen Anbieter und Kunden werden gebeten, sich an die entsprechende Vorverkaufsstelle zu wenden. Wurden die Tickets direkt vor Ort im Kulturbüro erworben und bezahlt, wird für die Rückerstattung des Ticketpreises um eine formlose Mail mit Angabe des Namens, der Adresse sowie der Kontoverbindung an [email protected] gebeten. Eine Rückerstattung des Kartenpreises ist bis zu vier Wochen nach dem Veranstaltungstermin möglich. Bei Fragen zur Erstattung steht das Kulturbüro unter Telefon 07541/2033308 zur Verfügung.