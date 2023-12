Vanessa Mai live in der Bigbox Allgäu

Seit einem Jahrzehnt prägt Vanessa Mai die heimische Musiklandschaft mit und ist erfolgreicher denn je, wie es in einer Konzertankündigung heißt. Nachdem sie ihre Fans am 4. Mai 2024 unter dem Titel „Zuhause“ bei einer ganz besonderen Show in Stuttgart mit auf eine musikalische Reise durch ihre Karriere nimmt, wird Vanessa Mai im November desselben Jahres auf große „Zuhause bei dir“-Tour gehen. „Gerade nach der „Für immer“-Tour habe ich gemerkt, dass das Band zwischen den Fans und mir einfach so stark ist, und deswegen freue ich mich sehr auf die neue Tour.“ Das Konzert in der Bigbox Allgäu in Kempten findet am 23. November 2024 statt.

Die Fans dürfen bei der „Zuhause bei dir“-Tour Hits und Fan-Favoriten aus den letzten zehn Jahren erwarten, aber auch Songs ihres neuen Wolkenfrei-Albums „Hotel Tropicana“. „Wir werden neue Musik, Hits und Überraschungssongs mit dabeihaben, aber uns stets auf das Wesentliche konzentrieren: Unser Wunsch ist es die Menschen für zwei, drei Stunden zu verzaubern“, so Vanessa Mai.

Vanessa Mai kann bereits jetzt, mit gerade einmal 31 Jahren, auf eine eindrucksvolle Karriere fernab aller Konventionen zurückblicken. Sie saß bei „Deutschland sucht den Superstar“ in der Jury, spielte an der Seite von Axel Prahl im Film „Nur mit dir zusammen“, moderiert ihre eigene Talkshow „On Mai Way“ und veröffentlicht, fast schon nebenbei, wie es scheint, stetig Alben und Songs, die immer wieder aufs Neue die Charts stürmen.

Dabei bleibt sich Vanessa Mai stets selbst treu und schreibt die Regeln einfach neu, wenn es sein muss, heißt es in der Ankündigung weiter. Im Laufe ihrer Karriere verschmilzt sie Schlager immer mehr mit modernem Dance-Pop und schreckt auch vor R’n’B und HipHop nicht zurück. Ihre Kollaborationen mit Rappern wie Sido, Civo und ART - alle auf ihrem Erfolgsalbum „Metamorphose“ von 2022 zu finden - sind die besten Beweise für ihr Talent.

Doch es ist nicht nur die Musik, die die Fans begeistert, sondern auch die von Vanessa Mai gelebte Nähe zu ihren Fans. Diese Wertschätzung möchte die Künstlerin bei der „Zuhause bei dir“-Tour mit einer Vielzahl von Konzerten zum Ausdruck bringen. Und die Fans dürfen sich heute schon auf ausgiebige Autogrammstunden freuen. „Auf Tour zu gehen, bedeutet mir wahnsinnig viel“, sagt Mai. „Ich freue mich unfassbar, zu den Künstlern zu gehören, die das erleben dürfen.“

Tickets sind im Vorverkauf bereits an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.