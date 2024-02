Valerio Cifonelli feiert Comeback nach langer Leidenszeit

Etwa eine Viertelstunde vor Schluss gab es im Fußball-Testspiel zwischen dem VfB Friedrichshafen und dem SV Kressbronn (1:1) einen besonderen Wechsel. Valerio Cifonelli ersetzte Erbas Emirhan - und feierte damit sein Comeback nach langer Leidenszeit. Der 26-Jährige feuerte am vergangenen Samstag auf dem Kunstrasen auch einen Torschuss ab. Dieser strich weit über den Kasten, am Unentschieden änderte sich auch nichts mehr. Für Cifonelli war das Ergebnis aber komplett nachvollziehbar zweitrangig, er strahlte übers ganze Gesicht.

Schwere Verletzung am Knie

„Das war ein geiles Gefühl, wieder auf dem Platz zu stehen. Ich habe es vermisst“, sagte Cifonelli, für den es sich anfühlte, als wäre ein „Kindheitstraum“ in Erfüllung gegangen. „Wäre es ein Punktspiel, dann würde ich in Tränen ausbrechen“, meinte der 26-jährige Fußballer des VfB Friedrichshafen. Er kam im Sommer 2022 von der Spielvereinigung Lindau und wusste auch noch ganz genau, wann er sich zuvor das letzte Mal das Trikot überstreifte: am 28. Januar 2023 beim 2:2 im Test gegen Admira Dornbirn. Danach mussten die Häfler komplett auf ihren Offensivspieler verzichten. Cifonelli zog sich einen Knorpelschaden im Sprunggelenk zu, im Mai 2023 wurde er dann operiert und in der Regel beträgt die Pause nach der OP rund sechs bis neun Monate.

Mit dem Einsatz am Samstag gegen Kressbronn ist Cifonelli also noch im Plan geblieben. Auch dank Trainer Michael Steinmaßl, der ihn dazu ermutigte. Ohne das Vertrauen seines Coaches hätte er wohl noch weiter gewartet und sich nicht getraut. Im Spiel gegen Kressbronn ging jedenfalls alles gut. Cifonelli kam verletzungsfrei aus der Partie und spürte keine Schmerzen - selbst einen Pressschlag überstand er ohne erste Nachwirkungen.

Der Trainer sieht ihn als Zehner

Steinmaßl hofft, mit ihm nun eine weitere Option für die Restrunde in der Fußball-Landesliga zu gewinnen. Er sieht ihn als Zehner. „Er hat einen guten Fuß und kann seine Mitspieler in Szene setzen“, so der VfB-Trainer. Für ihn könnte er zudem als Stürmer geeignet sein.

Weiter arbeiten auch zwei andere Akteure nach längerer Pause daran, eine ernsthafte Verstärkung für Steinmaßl zu sein. Timo Le Perf war lange verletzt und Alessio Genua verabschiedete nach seiner Unzufriedenheit über die Einsatzzeiten freiwillig. Beide sind nun wieder am Start und absolvierten gegen Kressbronn die zweite Halbzeit. Beinahe wären sie auch für den Siegtreffer in der Schlussminute verantwortlich gewesen. Le Perf steckte wunderbar auf Genua durch, der aber scheiterte an Kressbronns Torwart Emil Matenaer, der noch in den A-Junioren spielt und zwei-, dreimal super reagiert hat“, freute sich Gästetrainer Mico Susak.

Nach dem 2:1-Sieg beim FC Wangen blieb der Bezirksligist ein weiteres Mal gegen ein höherklassiges Team unbesiegt. „Das waren zwei spielstarke Mannschaften, die uns alles abverlangt haben. Ich bin froh, dass wir nicht verloren haben“, sagte Susak. Die taktische Disziplin und die Effizienz möchte Kressbronn mit in die Punktspiele nehmen. Wie schon gegen Wangen benötigte das Susak-Team wenig Aktionen für ein Tor. Der VfB war in der 50. Minute für einen Moment zu offen, Romeo Lindinger sah den freien Samuel Lindinger - er blieb gegen den Häfler Torwart Vinicius Tacelli eiskalt.

Es geht gegen den Tabellenführer der Eliteliga

Einmal war aber auch Friedrichshafen erfolgreich. Nach einer guten Kombination traf Eugen Strom zum 1:1-Ausgleich (67.). Den Treffer verdiente sich der VfB mit einer Steigerung in der letzten halben Stunde des Spiels. Da haben die Gastgeber die Kugel einige Male „gut laufen lassen“, sagte Steinmaßl. Den bisher positiven defensiven Eindruck in der Wintervorbereitung bestätigte der VfB bis auf das Gegentor. In den ersten beiden Tests gegen den TuS Immenstaad (5:1) und den SV Weingarten (4:0) sah das Offensivspiel allerdings insgesamt besser aus. Ohne Pascal Booch (Achillessehnenprobleme) sowie Nicolai Weissenbacher und Marcel Scheuböck (beide krank) fiel dem VfB gerade im ersten Durchgang wenig ein - Patrick Berlet im Sturm agierte nach seiner Erkältung unter der Woche sehr unglücklich. „Kressbronn hat es gut gemacht“, richtete Steinmaßl ein Kompliment an den Gegner. Aber er erwartet mehr von seinem Team. „In der Summe war es zu wenig, wir müssen spritziger werden. Wir haben zu unsauber, zu behäbig gespielt, es haben die Überraschungsmomente gefehlt“, analysierte Steinmaßl.

Vor dem ersten Ligaspiel im Jahr 2024 testet der VfB zu Hause gegen FC Lauterach, Tabellenführer der österreichischen Eliteliga Vorarlberg (Samstag, 24. Februar, 14 Uhr) und den Bezirksligisten TSV Ratzenried (Samstag, 2. März, 15 Uhr).

Fußball-Testspiel: VfB Friedrichshafen - SV Kressbronn 1:1 (0:0). - Tore: 0:1 Samuel Lindinger (50.), 1:1 Eugen Strom (67.) - Schiedsrichter: Christoph Busch - VfB: Holzbaur, Staudacher, Segelbacher, Elezi, Strom, Berlet, Pfluger, Simunovic, Emirhan, Steinhauser, Hodapp; eingwechselt wurden: Tacelli, Genua, Danfa Fati, Le Perf, Gaiser, Cifonelli - SVK: Matenaer, Eberhardt, Schuler, Heinzelmann, S. Lindinger, Hadzic, Wiesener, Gierer, Kopfsguter, Siegel, R. Lindinger; eingewechselt wurden: Lüneburger, Heberle, Abilou.