Uwaga präsentieren die komplette Geschichte der Musik

Die genreübergreifende Band Uwaga ist am Mittwoch, 10. Januar, ab 19.30 Uhr im Bahnhof Fischbach zu Gast. Mit ihrem Programm „Music: The Complete Story“ bringen die Musiker ihr vielseitiges Programm zur Geschichte der Musik auf die Bühne. Innerhalb von 90 Minuten versucht die Band die komplette Geschichte der Musik in einem Programm abzubilden: von frühen Renaissance-Klängen über Barock, Klassik, Romantik, Jazz und Rock‘n‘Roll bis hin zu aktuellen Pop-Hits. Karten zu 22 Euro gibt es im Vorverkauf unter www.kulturbuero-friedrichshafen.reservix.de oder Telefon 07541/2033333.