Nach dem Fund von Keimen im Netz der Wasserversorgung Unteres Schussental (ZWUS) sowie im Gemeindegebiet Langenargen am Montag ist das Abkochgebot inzwischen zumindest für Teile des betroffenen Gebiets wieder aufgehoben worden.

Das gilt für das Versorgungsgebiet der Haslach-Wasserversorgung - Menschen im gesamten Stadtgebiet von Tettnang sowie den Ortschaften Langnau und Tannau und im Meckenbeurer Teilort Kratzerach können Leitungswasser wieder bedenkenlos trinken. Das teilten die Wasserversorger am Mittwochnachmittag nach einer gemeinsamen Konferenz mit dem Gesundheitsamt mit. Die Proben im Bereich der Haslach-Wasserversorgung seien allesamt gut, es seien keine Keime nachweisbar.

Für die Gebiete des ZWUS und des Wasserwerks Langenargen ist das Abkochgebiet jedoch weiter in Kraft - und bleibt voraussichtlich auch über die anstehenden Feiertage noch bestehen. Denn insbesondere die Probenauswertung könnte über Weihnachten mangels personeller Kapazitäten erschwert sein, heißt es in der Pressemitteilung.

Chlor gegen die Restkeime

Das Abkochgebot gilt also weiterhin für die gesamte Gemeinde Eriskirch, das gesamte Gemeindegebiet Langenargen sowie für Kehlen inklusive aller Teilorte der ehemaligen Gemeinde Kehlen, ebenso im Bereich der Stadt Tettnang für die Teilorte Kau, Bürgermoos, Hagenbuchen, Motzenhaus, Pfingstweid und Walchesreute. In Kressbronn ist lediglich der Ortsteil Kochermühle betroffen.

Zwar seien die gemessenen Keimwerte auch in den Netzen des ZWUS und Langenargen rückläufig, aber noch nicht bei Null. Dort werde nun in die beiden Hochbehälter Hagenbuchen und Hochwacht eine geringe Menge Chlor eingepflegt. Dabei werde Chlorbleiche stark verdünnt dem Wasser zugemischt, um die noch verbliebenen Restkeime zu beseitigen. Das gechlorte Wasser bleibt dann zwei bis drei Tage im Umlauf. Mit der Chlor-Einspeisung wurde am späten Mittwochnachmittag begonnen.

Die Konzentration ist laut ZWUS-Geschäftsführer Simon Vallaster so gering, dass das Chlor für den Verbraucher kaum spürbar sei. Für den menschlichen Gebrauch und auch für Haustiere sei das Wasser problemlos verwendbar. Lediglich bei Aquarien und Fischteichen sei Vorsicht geboten.

Stilles Wasser ausverkauft

Das Abkochgebot hat seit Montag teilweise zu einer höheren Nachfrage nach Wasser in Flaschen geführt. Alexander Sehler, Marktleiter bei Edeka Esslinger in Langenargen, sagt, er habe aktuell fast kein stilles Wasser mehr im Supermarkt - die Menschen würden nicht abkochen wollen und stattdessen auf Mineralwasser zurückgreifen. Wasser mit Kohlensäure sei hingegen „in Massen“ vorhanden.

Auch in der Esslinger-Filiale in Kressbronn sei das Wasser am Dienstag zur Neige gegangen, sagt Pascal Seifert, Geschäftsleiter der Esslinger-Supermärkte. Und das, obwohl in Kressbronn nur der Ortsteil Kochermühle betroffen ist. Dies bedeute aber nicht unbedingt, dass die Menschen in der Gemeinde vermehrt abgefülltes Wasser kaufen würden, so Seifert. Jedenfalls sei am Mittwoch Nachschub in Kressbronn eingetroffen, für Langenargen sei dieser bestellt.

Ursache für die Keime

Indes wurde der Brunnen „Obere Wiesen“ in Langenargen, aus dem die belastete Probe stammt, bereits am Montag vom Netz genommen. Die Versorgung läuft derzeit über Brunnen und Quellen der benachbarten Wasserversorgungen. Weitere Erkenntnisse gibt es zwischenzeitlich auch zur möglichen Ursache für die Verunreinigung: Von Anfang an stand die Vermutung im Raum, dass Oberflächenwasser in das Grundwassernetz eingesickert war. Allerdings seien daran nicht die anhaltenden Regenfälle der vergangenen Wochen schuld, klären die Wasserversorger auf.

Stattdessen dürften Hochwasser beim nahegelegenen Mühlkanal die Ursache gewesen sein. Inzwischen gelte es als gesichert, dass es am Zulaufwehr von der Argen in den Mühlkanal am Dienstag, 12. Dezember, nachts einen technischen Defekt gegeben habe.

Dies habe dazu geführt, dass das Wehr trotz des zu dieser Zeit erhöhten Wasserstands in der Argen voll geöffnet wurde. „Der Mühlkanal konnte das Wasser nicht aufnehmen und so kam es zu einem Zulauf des Oberflächenwassers (Argenwasser) in den Einzugsbereich des Brunnens ,Obere Wiesen’“, heißt es weiter. Die Ursachenforschung sei jedoch noch nicht abgeschlossen.

Echte oder falsche Informationen?

Verunsicherung gab es am Montag zunächst im Hinblick auf die Kommunikation der Behörden. Bevor die offizielle Mitteilung der Wasserversorger die „Schwäbische Zeitung“ erreichte, kursierte in den sozialen Medien eine interne Mail des Langenargener Hauptamtsleiters Klaus-Peter Bitzer an die Mitarbeiter der Gemeinde Langenargen. Darin warnt er vor dem verunreinigten Trinkwasser. Auf Nachfrage sagt Bitzer, er habe die Information vom Ortsbauamt erhalten und an seine Kollegen weitergeleitet. Wer die Mail verbreitet habe, wisse er nicht. Für die Kommunikation mit der Presse zuständig sei hingegen der ZWUS.

Allerdings kursierte auch vom ZWUS am frühen Nachmittag ein Erstentwurf der Mitteilung im Netz. „Leider wurde der Entwurf ohne Logo und Datum versehentlich ins soziale Netzwerk gegeben“, teilt der Zweckverband mit. „Dies hat für einige Verunsicherung bezüglich des Wahrheitsgehaltes gesorgt.“

Die betroffenen Kommunen haben die Informationen indes zügig verbreitet. So warnten Tettnang und Langenargen die Bürger auf ihren Websites und über Instagram. Leser der „Schwäbischen Zeitung“ hatten allerdings gefragt, warum am Montag die Feuerwehr nicht durch die Gemeinden gefahren ist, um die Bürgerinnen und Bürger vor der Verunreinigung zu warnen.

Keine Feuerwehr-Durchsagen

Es sei eine „bewusste Entscheidung“ gewesen, die Menschen über die digitalen Kanäle zu warnen, sagt Robert Schwarz, Sprecher des Landratsamts Bodenseekreis. Über diese Kanäle würden sich die Informationen rasch verbreiten, auch über die Vereine.

Eine Lautsprecherdurchsage sei hingegen nicht geeignet, um konkrete Informationen zu transportieren - was etwa das Abkochgebot genau bedeutet. Außerdem sei die Gefahr nicht so akut gewesen, als dass solche Durchsagen notwendig gewesen wären.