Das heftige Unwetter mit orkanartigen Böen hat Friedrichshafen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nur zum Teil betroffen. Während in Kluftern kaum ein Blatt am Baum zitterte, berichtet in Friedrichshafen eine Bewohnerin der ufernahen Schmidstraße, dass sie Angst um ihr Leben gehabt und der Wind ihr bei offenstehender Haustür ein komplettes Regal von der Wand gerissen habe.

Insgesamt rückten die Kräfte der Feuerwehr in Friedrichshafen elfmal aus. Der erste Einsatz war am Donnerstag, 24. August um 21.14 Uhr, der letzte am Freitagmorgen um 7.17 Uhr.

Feuerwehr Friedrichshafen rückt zu elf Einsätzen aus

Insgesamt waren die Folgen des Unwetters in Friedrichshafen geringer als in der letzten Unwetternacht vom 11. auf den 12. Juli. In Einzelnen wurde die Feuerwehr Friedrichshafen diesmal zu sechs Einsätzen wegen umgestürzter Bäume gerufen.

Viermal rückte sie wegen vollgelaufener Keller aus. Am spektakulärsten war die vorsorgliche Räumung des Zeltlagers Seemoos durch die Feuerwehr.

Windgeschwindigkeiten bis zu 144 Stundenkilometern

Nach Informationen des Deutschen Wetterdienstes fegte der Wind mit Orkanböen von bis zu 144 Kilometern pro Stunde über den Bodensee gefegt. Dieser Spitzenwert wurde in Lindau erreicht. Im Bodenseekreis lag die Höchstgeschwindigkeit bei 129 Stundenkilometern.

Menschen wurden im ganzen Bodenseekreis offenbar nicht verletzt, so Martin Scheerer, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Bodenseekreis. Vor allem der östliche Bodenseekreis sei vom Unwetter betroffen gewesen. „Der Schwerpunkt der Einsätze lag in den Gemeinden Friedrichshafen, Langenargen, Eriskirch, bis Tettnang und Neukirch, wo die Feuerwehren zahlreiche blockierte Verkehrswege von umgestürzten Bäumen und abgebrochenen Ästen befreien mussten“, sagt er.

Scheerer rechnet mit 50 bis 60 Einsätzen der verschiedenen lokalen Feuerwehren. Genau lasse sich die Zahl nicht ermitteln, weil die Feuerwehren nicht in alle Fällen über die zentrale Leitstelle alarmiert würden.

In Langenargen stürzt ein Baum auf die Kirche

Auch in Langenargen und Umgebung hat das Unwetter seine Spuren hinterlassen. Die Freiwillige Feuerwehr Langenargen rückte zwischen 21.15 Uhr und 3 Uhr zu 13 Einsätzen aus.

Während in Oberdorf eine mächtige Linde aus ihrem Erdbett gerissen wurde und über den Gehweg auf die Seitenwand des Kirchenschiffs von St. Wendelin fiel, stürzten im Bereich der Unteren Seestraße in Richtung Schwedi zahlreiche Bäume auf die inzwischen abgesperrte Straße sowie auf ein Gebäude und einen PKW.

Menschen waren im Hotel Schwedi eingeschlossen

„Nicht auszudenken was passierte wäre, wenn hier Kinder oder Verkehrsteilnehmer unterwegs gewesen wären“, kommentierte ein Anwohner am Schwediwald die Situation. „Dort waren die Schäden so massiv, dass die Bergungsarbeiten mehrere Stunden andauerten und der Einsatz von schwerem Gerät, unter anderem mit einem Holzvollernter, nötig war. Bewohner des Hotel–Restaurants Schwedi waren aufgrund der blockierten Straße zeitweise eingeschlossen“, berichtet Dominic Härle von der Freiwilligen Feuerwehr Langenargen.

Wie Marcel Vieweger von der Gemeindeverwaltung Langenargen sagte, habe der Eigentümer des Schwediwaldes, die Firma Fränkel, eine Spezialfirma für die Aufräumarbeiten beauftragt. „Wann die Straße allerdings wieder frei zugänglich sein wird, ist derzeit nicht abzusehen. Der Umfang der Schäden ist einfach zu groß. Laut Aussage der Feuerwehr bewegte sich die Schneise vorwiegend im Ortskern sowie im besagten Bereich Untere Seestraße — Schwedi“, so der stellvertretende Leiter des Hauptamtes.

Bei Ultramarin bleibt die Lage ruhig

Im Ultramarin Wassersportzentrum Gohren hingegen waren die Schäden laut Aussage von Patricia Reuthe relativ gering: „Außer ein paar Segeln, die nicht ordentlich am Boot verstaut waren und sich durch den Wind gelöst haben, war bei uns die Nacht so weit ruhig.“

Die Aufräumarbeiten im Bereich Schwediwald in der Unteren Seestraße laufen auf Hochtouren. „Wenn alles nach Plan läuft und die notwendigen Maschinen rechtzeitig eintreffen, könnte die Straße bis morgen wieder frei sein“, sagt am Freitag Hans–Jörg Gruber von der gleichnamigen Baum– und Landschaftspflege.

Bäume im Schwediwald sind anfällig für Sturmschäden

Für den Experten ist naheliegend, warum vor allem am und im Schwediwald so viele Bäume umgestürzt sind und Schaden genommen haben: „Bei zahlreichen Eschen, aber auch Buchen und Fichten stimmt der Höhen–Durchmesser, der HD–Wert, nicht mehr.

Das bedeutet, dass die Durchmesser der Stämme im Verhältnis zur Höhe, einige sind bei einem Durchmesser von gerade einmal 40 cm bis zu 60 Meter hoch, zu gering ist. Die Umsturzgefahr ist bei einem schweren Sturm vom See her sehr groß“, betont Hans–Jörg Gruber. Seiner Ansicht nach habe man es vor Jahren schon versäumt, den Wald fachmännisch durchzuforsten, um den mächtigen Pflanzen mehr Platz einzuräumen.

Sturm reißt Baugerüst von der Karge–Mühle

In der Kanalstraße am Gebäude der alten „Karge–Mühle“ ist gestern Nacht im hinteren Bereich ein großes Baugerüst durch eine Böe zerstört worden. „Die Konstruktion war vorschriftsmäßig angebracht und gesichert. Dennoch hielt sie dem Druck der Windkraft nicht stand und stürzte auf das Nachbarhaus, wobei die Stromleitung beschädigt, und die Energiezufuhr unterbrochen wurde“, berichtet Architekt Martin Bruns. Inzwischen haben Mitarbeiter des Regionalwerks eine provisorische Energieversorgung gelegt, damit die Stromversorgung im Haus gesichert ist.

Campingplätze kommen glimpflich davon

Derweil berichtet die Campingplätze Gohren und Iriswiese, dass man im Vergleich zu den dramatischen Stunden in Lindau glimpflich davongekommen sei: „Bei uns war es vergleichsmäßig harmlos. Abgebrochene Äste und Blätter, aber keine Sach– Personenschäden. Der Hauptsturm ging links und rechts am Campingplatz vorbei. Unser Bedauern geht an die Kollegen in Lindau“, heißt es seitens der Platzverwaltungen. Aufgrund der anhaltenden Gewittergefahr in den kommenden Tagen, bei der es auch Starkregen geben kann, ist mit weiteren Unwettereinsätzen zu rechnen.

Text wird aktualisiert