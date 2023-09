Die hohe Inflation hat in der Wassersportwirtschaft zwar nicht die befürchtete Flaute ausgelöst, eine gewisse Kaufzurückhaltung ist aber auch in dieser Branche zu spüren. Was beim Branchengespräch zur Interboot klar zur Sprache kam, sind „teils unverschämte Preiserhöhungen“, die von den potenziellen Kunden aber offenbar auch abgestraft wurden.

„Das Geld sitzt beim Publikum nicht mehr so locker, aber zahlreiche Ausstellende haben uns von guten Gesprächen mit einer ausgesprochen fachkundigen Besucherschar berichtet sowie auch bereits von konkreten Abschlüssen“, sagte Interboot-Projektleiter Felix Klarmann. Dem pflichtete Sonja Meichle als Geschäftsführerin von Ultramarin Meichle + Mohr bei.

Teils unverschämte Preiserhöhungen rächen sich jetzt, solche Produkte werden Ladenhüter. Sonja Meichle

„Eine gewisse Zurückhaltung ist unverkennbar“, so Meichle. Der von einigen Marktteilnehmern im Vorjahr befürchtete Absturz sei aber eher eine gesunde Konsolidierung. „Teils unverschämte Preiserhöhungen rächen sich jetzt, solche Produkte werden Ladenhüter“, ergänzte die Vizepräsidentin des Bundesverbands Wassersportwirtschaft (BVWW).

Hoffnungsschimmer im Spätsommer

BVWW-Geschäftsführer Karsten Stahlhut brachte aus Köln aktuelle Zahlen und Entwicklungen des Branchenbarometers mit. Der bundesweit leichte Rückgang der Wirtschaftsleistung mache sich auch in der Freizeitbranche bemerkbar.

„In allen nach Bootslänge gestaffelten Kategorien beklagt die Mehrzahl der befragten Unternehmen einen schlechteren Absatz als im Vorjahr, und da machen Segel- und Motoryachten keinen Unterschied“, berichtete Stahlhut.

Am größten sei der Druck bei den kleineren Einheiten bis 7,50 Meter, während die Situation ab zwölf Metern aufwärts noch am positivsten sei. Ein Hoffnungsschimmer zeichnete sich zuletzt im Spätsommer ab, als die Umsätze bei etlichen Firmen anzogen.

Klimadiesel für die Bootsmotoren

Dass auch im Wassersport Klimaziele immer mehr an Bedeutung gewinnen, zeigte der Bericht von Johannes Hage von der Kemptener Präg-Gruppe aus dem eFuels-Forum, wo sich rund 50 mittelständische Unternehmen für non-fossile Brennstoffe zur Reduktion des klimaschädlichen CO₂-Ausstoßes starkmachen.

Der zum Beispiel aus gebrauchtem Frittierfett aufbereitete Klimadiesel (HVO) sei längst marktreif und könne von jedem Bootsmotor ohne Einschränkung verwendet werden.

Auch aus dem Zapfhahn der Ultramarin Marina in Kressbronn fließt seit diesem Jahr nichts anderes. „Das war für uns eine einfache wie selbstverständliche Möglichkeit, etwas für die Umwelt zu tun“, erklärte Sonja Meichle.

Leuchtturmprojekt der Nachhaltigkeit

Ein Leuchtturmprojekt der Nachhaltigkeit präsentierten Simon Licht und Holger Ambroselli beim Branchengespräch. Als die Schulfreunde vor zwei Jahren „einfach nur möglichst klimaneutral segeln gehen wollten“ und daran scheiterten, wurde Khulula geboren.

Das Start-up ließ in Wilhelmshaven acht Eco-Optimisten aus Flachsfasern und Bioharzen bauen. Der CO₂-Fußabdruck war dabei 70 Prozent geringer als bei herkömmlich GfK-Optis. „Die wiederum werden irgendwann Sondermüll, während unsere zu 90 Prozent recycelbar sind“, so die Gründer.