Unterstützung für junge Mobilitäts- und Energie-Unternehmen

Der Friedrichshafener Start-up-Förderer Move+ richtet sein erstes Intensivprogramm für Unternehmensgründer aus. Die von dem Technologiekonzern ZF, dem Energieversorger Stadtwerk am See und der Zeppelin-Universität ins Leben gerufene Organisation begleitet junge Unternehmen von der Geschäftsmodell-Entwicklung und -Validierung bis hin zur Finanzierungsreife ihres Unternehmens.

Ziel ist die Entwicklung nachhaltiger Geschäftsmodelle im Bereich Mobilität und Energie, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Bei der Gründerwoche vom 16. bis 21. Februar werden erfahrene Trainer, Mentoren und Experten die jungen Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Idee und Geschäftsmodelle unterstützen. Eine Vortragsreihe und Besuche bei Unternehmen des Industrieclusters Friedrichshafen runden das Programm ab.

Gründer und künftige Unternehmer könnten bei der Schulungs- und Coaching-Woche ihr Geschäftsmodell schärfen, Finanzierungsfragen klären und ihr Netzwerk ausbauen, sagt Lea Heinrich, einer der Mitgründerinnen von Move+. Bei der Gründerwoche gibt es auch ein Format namens Female-Deep-Dive, das speziell für Gründerinnen konzipiert ist.

Die Teilnahme an der Gründerwoche ist für die Start-ups kostenlos und kann gegebenenfalls in mehrmonatige Coaching-Programme münden. Termine für weitere Gründerwochen in 2024 stehen bereits fest: vom 26. Juli bis 4. August sowie vom 16. bis 22. September.

Gründer können sich im Anschluss an die Gründerwoche für mehrmonatige Programme bewerben. Voraussetzung ist, dass Bewerbungen einen Bezug zur Bodenseeregion haben. Informationen zu Move+, allen Programmen und der Gründerwoche im Internet unter www.moveplus.ac.

ZF, Stadtwerk am See und Zeppelin-Universität wollen mit der Kooperation am Bodensee ein Start-up-Ökosystem schaffen, das den jungen Unternehmern bei der Umsetzung ihrer Geschäftsmodelle hilft. ZF bringt dabei das Know-how im Bereich Mobilität ein und setzt darauf, dass der Konzern mit den Gründern langfristig gemeinsam Produkte entwickelt. Das Stadtwerk am See steuert für das Gründerzentrum die Expertise im Bereich Energie bei, während die Zeppelin-Universität die jungen Unternehmen mit ihrem Coaching-Know-how beim Aufbau ihres Geschäfts unterstützt. Das baden-württembergische Wirtschaftsministerium fördert das Projekt laut Mitteilung in einer ersten Förderperiode mit 400.000 Euro.