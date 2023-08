Unterstützung für Familienphase neu gegliedert

Mit der Geburt eines Babys beginnt für Eltern eine Lebensphase, die viel Freude und Neues, aber auch unzählige Fragen und Unsicherheiten mit sich bringt. Antworten, Hilfe und Unterstützung bieten hier die zahlreichen Vorträge und Kurse der Familientreffs sowie Angebote der Familienbildungsträger im Landkreis. Um diese große Auswahl übersichtlich zusammenzufassen, ist auf der Homepage des Bodenseekreises nun eine Datenbank entstanden. Dort können Eltern ab sofort in wenigen Schritten per Suchfunktion das richtige Angebot finden: www.bodenseekreis.de/familien–bildung

Die Suchfunktion kann unter anderem nach der richtigen Stadt oder Gemeinde, Alter der Kinder, Art des Angebots oder einem bestimmten Zeitraum gefiltert werden. Alle aktuellen Angebote im Landkreis werden dann in einer Liste mit den jeweiligen Infos, beispielsweise zur Anmeldung, dargestellt.

Die Bandbreite der Themen ist riesig: So gibt es offene Treffs, Elternkurse zur Geburt sowie Kurse zur Kindererziehung oder für Familien in bestimmten Belastungssituationen. Beispielsweise für Erziehende mit Kindern mit ADHS, Familien in Trennungs– und Scheidungssituationen oder mit beeinträchtigten Kindern. Auch Kurse für Eltern mit Flucht– oder Migrationsgeschichten werden angeboten.

Viele dieser Angebote können durch die Förderung des Landkreises und das Landesprogramm „Stärke“ kostenfrei angeboten werden. Sie sollen dazu beitragen, dass Erziehung, Beziehungen und das Zusammenleben in Familien gut gelingen. Denn das Fundament für ein selbstbestimmtes Leben wird dort gelegt, wie es in der Pressemitteilung des Landratsamts heißt..

Mehr unter www.bodenseekreis.de/familien-bildung