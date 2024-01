Viele Menschen in der Bodenseeregion bekunden derzeit ihre Solidarität mit den protestierenden Landwirten. Dabei betonen sie immer wieder, wie wichtig eine regionale Versorgung mit Lebensmitteln ist. Spiegelt sich das auch in ihrem Einkaufsverhalten? Wir haben uns umgehört - auf dem Markt, bei Supermärkten und lokalen Lieferdiensten.

„Ich habe den Eindruck, dass die Menschen seit der Corona-Pandemie einen Fokus auf gute Lebensmittel und eine gesunde Ernährung legen“, berichtet Andreas Lemp. Er steht an diesem Freitag hinter seinem Obst- und Gemüsestand auf dem Wochenmarkt in Friedrichshafen. Auch wenn der Januar für Marktbeschicker aufgrund der Witterung eher ein „Durstmonat“ sei, hielten die Kunden den lokalen Erzeugern die Stange.

Hohe Nachfrage in Zeiten des Lockdowns

Doch Lemp berichtet, wie viele seiner Kollegen, auch von einem Nachfrage-Knick nach Corona. „Das hängt mit den aktuell hohen Preisen für die Lebenshaltung zusammen“, erklärt er. „Die Leute müssen mehr aufs Geld schauen.“ Das belegt das Statistische Landesamt: Die Inflationsrate in Baden-Württemberg ist derzeit so hoch wie seit Anfang der 1990er-Jahre nicht mehr. Vor allem die Preise für Energie (Plus 40,7 Prozent) und Lebensmittel (Plus 14,8 Prozent) sind 2022 im Vergleich zu 2021 am stärksten gestiegen.

"Die Leute schauen mehr aufs Geld, auch wenn sie den Fokus auf eine gesunde Ernährung legen", berichtet Andreas Lemp. (Foto: Sandra Philipp )

Hanno Willasch erklärt einen weiteren Aspekt des „Corona-Hochs“: „Viele Menschen waren zu Hause und haben selbst gekocht“, erklärt der Geschäftsführer der Rengoldshauser Hof GmbH. Davon hätten vor allem Online-Lieferdienste profitiert: „Und weil viele nicht in den wohlverdienten Urlaub fahren konnten und der Konsum eingeschränkt war, hatten sie mehr Geld zur Verfügung.“

Lieber billig als regional?

Allerdings kann Willasch vor dem Hintergrund der aktuellen Proteste keinen Anstieg der Nachfrage für den Hofladen und den Lieferdienst des Hofgut Rengoldhausen (Rengo) beobachten. Das liege mitunter daran, dass Rengo ein eigenes Marktsegment bediene: „Wir leben von unseren Stammkunden, die gezielt biologisch-dynamisch angebaute Demeter-Lebensmittel kaufen.“

Doch wer beim Wocheneinkauf auf den Geldbeutel achten muss, steht vor der Entscheidung: Lieber billig als regional? Und damit zurück zum Wochenmarkt, wo vor allem die Metzgereien den Konsum-Knick spüren. „Die Leute schauen schon aufs Geld“, bestätigt Verkäuferin Angie Marquardt von der Klostermetzgerei Reute.

Angie Marquardt von der Klostermetzgerei Reute beobachtet beim Kauf von Fleisch eine gewisse Zurückhaltung. (Foto: Sandra Philipp )

Ein Unterschied, den man schmeckt

Weil vielen die Qualität dabei aber wichtig sei, gebe es in einigen Haushalten dann eben nur einmal pro Woche Fleisch, aber dafür aus der Region. Auch Stefan Lachmann vom Langenargener Lieferdienst Loregi kann beim Fleisch eine Zurückhaltung der Kunden beobachten. „Den Unterschied zwischen abgepackter Ware von Supermarkt oder Discounter schmeckt man einfach.“

Andere Waren aus lokaler Produktion seien nicht zwangsläufig teurer, sagt Lachmann: „Zumindest wenn man fair vergleicht.“ Ein hochwertiges Bio-Produkt aus der Region sei natürlich teurer als Lebensmittel aus industrieller Großproduktion, erklärt auch Frank Eichwald, Geschäftsführer von Edeka Sulger.

Regionale Produkte sind gefragt

In seinen Märkten sei, was die Regionalität betrifft, auch kein Corona-Effekt zu beobachten gewesen. „Produkte aus der Region stehen bei den Kunden hoch im Kurs und erfreuen sich einer wachsenden Nachfrage.“ Die Sulger-Märkte verzeichnen bereits seit Längerem eine ständig steigende Nachfrage nach lokalen und regionalen Lebensmitteln, so Eichwald.

Das stützt auch eine Statista-Umfrage aus dem Sommer 2023. Gut die Hälfte der 1000 Befragten achte demnach darauf, dass die von ihnen gekauften Produkte aus der Region stammen. Eine Unterstützung des Bauernprotests durch gezielten Kauf ihrer Produkte, lasse sich aus den aktuellen Verkaufszahlen nicht herauslesen. „Die Nachfrage nach einzelnen Artikeln unterliegt immer Schwankungen - auch saisonal bedingt“, erklärt Eichwald.

Das ist den Menschen beim Lebensmitteleinkauf wichtig. (Foto: Statista )

Radius zwischen 50 und 100 Kilometern

Zudem sei der Begriff „regional“ schwer zu greifen, da er nicht einheitlich definiert ist. Edeka Sulger legt einen besonderen Schwerpunkt darauf, Produkte aus der direkten Nachbarschaft zu verkaufen. „In Ailingen haben wir beispielsweise Obst, Gemüse, Eier, Mehl und andere Lebensmittel von örtlichen Landwirten im Sortiment“, erklärt Eichwald. „Während in Meßkirch Lebensmittel von dortigen Erzeugern verkauft werden.“

Die Firma Feneberg, mit ihren 83 Märkten in Süddeutschland legt ebenfalls einen Schwerpunkt auf Regionalität: „Unsere Lieferanten und Landwirte stammen aus der Region 100 Kilometer rund um Kempten“, erklärt Anja Züfle, Sprecherin von Feneberg. Das „Von Hier-Sortiment“ umfasse aktuell über 450 Produkte, von Fleisch, Gemüse und Obst, bis zu Nudeln, Pommes und Senf.

Marktbesucherin kann Landwirte verstehen

Mehr als 600 Partner liefern dafür Produkte an Feneberg. „Durch feste Verträge bieten wir unseren Lieferanten Planungssicherheit und stärken die regionale Landwirtschaft“, sagt Züfle.

Mit ihrem regelmäßigen Einkauf auf dem Wochenmarkt möchte auch Jutta Höhn die Bauern in der Region unterstützen. Außerdem möchte sie wissen, woher ihre Lebensmittel kommen. „Hier stimmt die Qualität einfach.“ Dass die Landwirte aktuell protestieren kann sie übrigens „absolut verstehen“, denn ihrer Meinung nach passen die politischen Rahmenbedingungen nicht.

Landwirt Ernst Arnold freut sich über die Wertschätzung der Kunden für die Arbeit der Landwirte. (Foto: Sandra Philipp )

Landwirt lobt Wertschätzung der Kunden

„Wenn der Handel die Preise vorgibt und diese dann auch noch dermaßen drückt, kommt wenig bei den Erzeugern an“, sagt sie. „Da bleibt den Bauern ja nichts anderes übrig, als für ihre Belange auf die Straße zu gehen.“ Landwirt Ernst Arnold aus Kluftern freut sich über den Rückhalt der Bevölkerung: „Es ist absolut wertschätzend, dass die Verbraucher sich solidarisch mit unserem Protest zeigen.“