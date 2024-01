Eine Glosse über die Deutsche Bahn zu schreiben, ist nicht schwer. Sich über die Kälte zu beschweren, auch nicht. Ich will beides trotzdem tun. Denn meine Rückreise aus dem Urlaub auf der Mittelmeerinsel Zypern im Januar war, na ja, turbulent. Zunächst klappte alles reibungslos, die Landung in Zürich war butterweich. Dass der Zug nach Rorschach so pünktlich wie ein fahrendes Uhrwerk unterwegs war, überraschte mich nicht.

Erinnerung an die Mittelmeersonne

Auf der anderen Seite des Bodensees war es allerdings vorbei mit der Reibungslosigkeit. Denn die Lokführer streikten. Und nicht nur das: Als ich mit der Fähre in Friedrichshafen ankam, traf mich die Kälte wie ein Schock. Wie können Menschen nur in dieser lebensfeindlichen Umgebung wohnen? Warum reise ich ausgerechnet zu einer Zeit, in der der Bus überfüllt ist mit Schülern? Nur wenige Tage zuvor schwamm ich bei 20 Grad Celsius und Sonne im Mittelmeer.

Der Bus fuhr mit Verspätung los in Richtung Tettnang. Also verpasste ich den Anschluss, der mich in mein Dorf bringen sollte. Just als ich am Bärenplatz ankam, fuhr der Minibus ab. Eine Stunde warten wollte ich nicht. Also hieß es, zu Fuß gehen und hoffen, dass mich jemand mitnimmt.

Eine gute Nachricht

Mit stoischem Blick fuhren viele an mir vorbei, als ich den Daumen heraushielt. Meine Rettung war meine Nachbarin, die zufällig auf dem Weg nach Hause war. Dankbar stieg ich ins warme Auto. Meine Erkenntnis: Wenn schon nicht der Bus, kommen immerhin die Nachbarn zur rechten Zeit, so pünktlich wie Schweizer Uhrwerke. Das ist doch mal eine gute Nachricht.