Schlechte Nachrichten: Das Open–Air–Konzert am Mittwoch, 26. Juli, im Wellenbad Ailingen ist abgesagt. Aufgrund der aktuellen Wetterprognose für Mittwoch, 26. Juli, ziehen die Veranstalter die Reißleine. Bei Regen könne weder der gesamte Aufbau mit Technik noch sämtliche Vorbereitungen in gewohnter Weise erfolgen.

„Die Entscheidung ist nicht leicht gefallen, das finanzielle Risiko ist aber leider zu groß“, heißt es in einer Pressemitteilung Die sommerliche Atmosphäre sei wichtig für die Veranstaltung — „das ganze Ambiente ist abhängig von einem lauen Sommerabend.“ Da die Einnahmen der Veranstaltung als Spenden immer an die „Aktion Gemeinsinn“ gehen, soll es in diesem Jahr auf jeden Fall noch Benefizkonzert geben.