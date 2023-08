Der Kunsthandwerkermarkt war immer schon bekannt für Einzigartiges. Wir haben uns umgeschaut und fünf ganz besondere Artikel gefunden.

1. Bücher zum Selbstschreiben

Da ist erst einmal Alice Ruppert, die in ihrem Geschäft „Alices Wunderland“ Bücher verkauft, die noch geschrieben werden wollen — oder gezeichnet, ganz nach Belieben. Sie hat in Indien eine Familie getroffen, die Lederarbeiten anfertigt und lässt da ihre Einbände herstellen, die nach ihren Entwürfen gefertigt werden. Das handgeschöpfte Papier macht die kleinen und großen Bücher zu etwas Besonderem, das die Kreativität der neuen Besitzer anspricht.

2. Sandalen für die Wanderung im See

Wanda Cramer bietet mit dem Familienunternehmen Ropeace Schnursandalen an, die ebenfalls nach eigenen Entwürfen hergestellt werden. Die Sandalen eignen sich auch für einen Spaziergang im See, sie sind wasserfest und im Sommer genau das Richtige. Die Sandalen gibt es in verschiedenen Farben und Formen, sie zu tragen ist fast so, wie keine Schuhe an zu haben. Im Schuhgeschäft sucht man diese Stücke vergebens.

Die Schnursandalen von Wanda Cramer sind in keinem Schuhgeschäft zu finden. (Foto: ras )

3. Der Klang der seltenen Schalen

Ebenfalls in keinem Laden zu finden sind die Klangschalen von Holger Roth. Er sucht die Einzelstücke und Handarbeiten bei den Meisterschmieden in Asien persönlich aus. Mit dabei hat er auch eine Kostbarkeit, die es nur 40 Mal auf der Welt gibt. Die Silberschale, die auch „Kleiner Mond“ oder „Prinzessin“ genannt wird, stammt von einem alten Bengalischen Meister, der schon für Yehudi Menuhin gearbeitet hat, und erzeugt mit zehn verschiedenen Klöppeln zehn verschiedene Klänge.

Holger Roth sucht sich die Klangschalen in Asien bei den Alten Meistern aus. (Foto: ras )

4. Aus Segeln werden Taschen

Eine Art des Upcyclings, der Weiterverwendung von Abfallprodukten, fertigt Hariett Bunten aus Segeltuch an. Neu im Programm sind die aus Surfsegeln hergestellten Taschen, die es von ganz groß als Badetasche bis hin zu kleinen Etuis gibt. Diese Taschen sind allesamt Einzelstücke, da die farbigen Segel nie gleich zugeschnitten werden können. Verwendet wird nicht nur das Segel, sondern auch die Segeltaschen.

Hariett Bunten bietet Unikate aus aufgearbeitetem Segeltuch an. (Foto: ras )

5. Jedem Häuschen seine Schnecke

Ebenfalls Kunst aus Abfall bietet Jens Frielinghaus an. Er hat für seine Schneckenhäuser die passenden Bewohner gefunden. In Simbabwe arbeitet er mit einem Künstler und einer Werkstatt zusammen, die aus Schrott und Altmetall Kunst schaffen. Dort werden seine Metallschnecken geschweißt und die Schneckenhäuser aufgesetzt. Neben den kleinen Kriechtieren gibt es auch noch andere kleine und große Kunstwerke dieser Werkstatt.

Jens Frielinghaus hat Metallschnecken aus einer Künstlerwerkstatt aus Simbabwe dabei. (Foto: ras )