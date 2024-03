Die Zahl der Schiffsunfälle auf dem Bodensee erreicht 2023 Jahr den höchsten Stand seit zehn Jahren. Dies ist der Unfallstatistik der See- und Wasserschutzpolizeien (Wapo) aus Lindau, Vorarlberg, St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen und Baden-Württemberg (Konstanz, Überlingen und Friedrichshafen) zu entnehmen.

Es gibt verschiedene Einflussfaktoren, die zu Unfällen am und auf dem Bodensee geführt haben.

Das Wetter

„2023 war ein Jahr der Superlative. Fast alle Monate, außer April, waren zu warm“, schreibt die Wapo in ihrem Bericht. Der Niederschlag stieg um über elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Windverhältnisse am Bodensee waren über das Jahr betrachtet durchschnittlich. Die stärksten Windereignisse ereigneten sich am 24. August im Zusammenhang mit einem Gewitter. Der gemessene Spitzenwert bei Lindau betrug 144 Kilometer pro Stunde.

Das ganze Jahr über herrschten für die Schifffahrt ausreichende Wasserstände. Der durchschnittliche Seespiegel lag mit 3,43 Metern (Pegel Konstanz), zwei Zentimeter unter dem Mittelwert der Jahre 2014 bis 2023.

Sturm am Bodensee darf nicht unterschätzt werden. (Foto: Davor Knappmeyer / David Pichler )

Die Anzahl der Einsätze im Sturmwarndienst stiegen auf 518 (Vorjahr: 324). Die Einsätze im Seenotrettungsdienst stiegen von 431 auf 539. Die See- und Wasserschutzpolizeien retteten 629 Personen aus Seenot (Vorjahr: 493). 311 Boote (Vorjahr: 235) mussten durch die Rettungskräfte geborgen werden.

Die Unfallstatistik

Im vergangenen Jahr ereigneten sich auf dem Bodensee und am Hochrhein 249 Unfälle. Das sind 116 mehr als im Vorjahr und entspricht einem Anstieg von 87 Prozent. Erfasst werden Schiffsunfälle, Badeunfälle, Tauchunfälle sowie sonstige Unfälle.

In Baden-Württemberg ereigneten sich 170 Unfälle (+93), in Vorarlberg 30 (+16), in Bayern 20 (+elf), im Thurgau 19 (-vier), in St. Gallen sieben (+drei) und in Schaffhausen drei (-drei). Durch das Unwettergeschehen bewege sich vor allem die Zahl der Schiffsunfälle - 148 an der Zahl - weit über dem Vorjahresniveau.

2023 starben auf dem Bodensee und am Hochrhein, wie im Jahr zuvor tragischerweise ebenfalls, elf Menschen - 33 wurden verletzt (Vorjahr 27). Zwei Personen werden vermisst. In Baden-Württemberg starben neun Menschen, in Bayern und Vorarlberg je eine Person.

Insgesamt ereigneten sich 13 Badeunfälle. Dabei verunglückten sieben Personen tödlich, vier Schwimmer wurden verletzt geborgen, eine Person wird vermisst. Außerdem verzeichnet die Unfallstatistik drei Tauchunfälle - ein Taucher starb. Drei mussten ärztlich behandelt werden.

Die Unfälle verursachten insgesamt einen Schaden von rund 828.000 Euro. Im Vorjahr waren es etwa 612.000 Euro.

Die Art der Unfälle

148 Unfälle passierten im Zusammenhang mit Booten. Das sind rund 60 Prozent. Dabei wurden zwei Personen getötet, 26 Personen verletzt und eine Person wird vermisst. Die Schadenssumme der Schiffsunfälle belief sich auf rund 513.000 Euro.

Gut ein Drittel, also 50 Unfälle, trugen sich in Häfen und an Steganlagen zu, gefolgt von 43 Unfällen in der 300-Meter-Uferzone. 36 Unfälle ereigneten sich auf dem offenen See und 19 Unfälle in den Fließgewässern (Alter Rhein, Seerhein und Hochrhein).

Auch die Zahl der Zusammenstöße stieg an. 53 Boote kollidierten (im Vorjahr waren es 40). 20 Wasserfahrzeuge gingen im Jahr 2023 unter (Vorjahr zehn) - 19 Schiffe kenterten. Sechsmal rückte die Wasserschutzpolizei aufgrund von Bränden und Explosionen aus. Es ereigneten sich drei Bordunfälle.

An den Schiffsunfällen waren 90 Motorboote, 72 Segelboote, 19 Ruderboote, acht gewerbliche Schiffe und zwei Surfer beteiligt.

Die Unfallursachen

Laut Pressemitteilung ereigneten sich aufgrund mangelnder Sorgfalt der Schiffsführer 77 Unfälle, 28 durch technische Mängel. Sturm und Seegang führten zu 18 Unfällen und weil die Schiffsführer die Fahrregeln nicht beachteten ereigneten sich sieben Unfälle.

Die Unfälle im Bereich Friedrichshafen/Langenargen

Am 24. Mai 2023 geraten vor Friedrichshafen bei einer Ferienbetreuung 14 Jugendliche und eine Erwachsene auf selbstgebauten Flößen in Seenot. Der vorherrschende Wind treibt die Flöße auf den See hinaus. Die Eigenbauten halten den Wellen nicht stand und brechen auseinander. Die Betreuerin und ein Jugendlicher werden wegen Unterkühlung stationär im Klinikum Friedrichshafen aufgenommen.

Bei einem Sturm mit Windgeschwindigkeiten über 100 Stundenkilometer werden am 11. Juli 2023 zwischen Immenstaad und Friedrichshafen insgesamt 22 Boote beschädigt. Es entsteht ein Schaden von rund 143.000 Euro.

Am 25. Juli will ein Mitarbeiter des Hafenbetreibers in Kressbronn mit einem Gabelstapler einen Ponton ins Wasser lassen. Weil der Untergrund nass und mit Moos bewachsen ist, kommt der Stapler auf der schrägen Slipanlage ins Rutschen und stürzt ins Hafenbecken. Dabei beschädigt er ein Motorboot. Verletzt wird niemand. Der Schaden beläuft sich auf rund 55.000 Euro.

Zwei Segelboote stoßen am 26. Juli vor Eriskirch zusammen. Verletzt wird niemand. Der Schaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro.

Am 30. Juli stoßen ein Motorboot und ein Passagierschiff vor Langenargen zusammen. Die Besatzung des Sportboots hatte die Fahrlinie des bevorrechtigten Schiffs gekreuzt und die Warntöne nicht wahrgenommen, die der Schiffsführer abgegeben hatte. Die Besatzung des Motorboots, zwei Erwachsene und ein Jugendlicher hätten großes Glück gehabt, unterstreicht die Polizei. Denn ein etwas anderer Kollisionswinkel hätte Verletzte oder gar Tote zur Folge haben können.

Zusammen mit der Polizei sind Feuerwehr und DLRG im Einsatz auf dem Bodensee. (Foto: Ralf Schäfer )

In Immenstaad will am 13. August eine 61-jährige Frau von einem Sportboot auf ein anderes Motorboot übersteigen. Dabei rutscht sie auf der nassen Badeplattform aus. Sie landet seitlich auf einem Flaggenstock, der unterhalb der Achselhöhle beide Lungenflügel durchbohrt. Die Feuerwehr entfernt im Hafen den Flaggenstock vom Boot. Die Frau wird im Krankenhaus erfolgreich operiert.

Am 17. September gerät im BMK Hafen in Langenargen der Akku eines elektrisch angetriebenen Außenborders beim Laden in Brand. Die Flammen schlagen bis an den Baum des Großsegels. Zeugen löschen den Brand. Als der Akku beim Versuch ihn abzuklemmen explodiert, werden glücklicherweise nur die Haare eines Mannes angesengt. Am noch schwimmfähigen Seegelboot entsteht ein Schaden von rund 8000 Euro.

Ein 39-jähriger Schwimmer geht im Juni in Langenargen gegen 19 Uhr plötzlich unter, während er ein Seegrasfeld durchquert. Stand-Up-Paddler eilen hinzu und bergen den Mann. Bereits auf ihrem Board beginnen sie die Reanimation, die unmittelbar darauf von der Freiwilligen Feuerwehr und im Anschluss vom Notarzt übernommen wird. Der Verunglückte stirbt noch am selben Abend.