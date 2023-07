Friedrichshafen

Unfallverursacher macht sich auf und davon

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Die Polizei Friedrichshafen ermittelt in einem besonders gravierenden Fall von Fahrerflucht: Nachdem ein Unbekannter zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall hohen Sachschaden angerichtet hat und im Anschluss einfach geflüchtet ist, sucht die Polizei nun Zeugen. Der Verantwortliche streifte einen am Fahrbahnrand der Bachäckerstraße geparkten Fiat 500, wodurch mehrere Eindellungen und Streifspuren an der Wagen–Seite entstanden.

Veröffentlicht: 25.07.2023, 15:55 Von: sz