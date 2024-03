Friedrichshafen

Unfallverursacher hinterlässt hohen Sachschaden

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Zeugen, die am Mittwochabend vergangener Woche auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Äußeren Ailinger Straße auf einen Parkrempler aufmerksam wurden, sucht die Polizei Friedrichshafen. Ein Unbekannter hatte vermutlich vor 20 Uhr einen abgestellten Ford Mustang an Stoßstange und Kotflügel touchiert und dabei erheblichen Sachschaden angerichtet.