Unfallflucht in der Eckenerstraße

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr in der Eckenerstraße ereignet hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Ein unbekannter Hyundai–Fahrer war dem VW einer 22–Jährigen aufgefahren, die aufgrund der Verkehrssituation bis zum Stillstand abbremsen musste. Nach dem Zusammenstoß, bei dem am VW–Polo rund 1.000 Euro Sachschaden entstand, legte der Unfallverursacher den Rückwärtsgang ein und ergriff mit seinem i30 die Flucht. Ermittlungen ergaben, dass das Kennzeichen am Hyundai als gestohlen gemeldet worden war.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07541/7010 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.