50 von Autos überfahrene Erdkröten: Dieser Anblick bot sich in der zweiten Februarhälfte einem ehrenamtlichen NABU-Mitglied bei einem Spaziergang durch den Fallenbrunnen. „Der Mann hat sofort Alarm geschlagen“, sagt Brigitte Wallkam vom BUND, der ebenfalls informiert worden war.

Natürlich, es ist die Zeit der Frühjahrswanderung. Die Kröten machen sich auf den Weg, um ihren Laich in Gewässern abzulegen. Doch bisher habe es eine solche Wanderbewegung im Fallenbrunnen nicht gegeben, sagt Wallkam. Die Querungsstelle betrifft ein Stück Straße zwischen dem Studentenwohnheim und der nördlichen Einfahrt in den Fallenbrunnen (Abzweigung Hochstraße).

Nachdem die Behörden informiert waren, ging aber alles sehr schnell: „Die Umweltabteilung der Stadt, der Bauhof und das Umweltschutzamt im Landratsamt haben unbürokratisch geholfen“, lobt Wallkam.

Der provisorische Zaun verhindert, dass die Kröten auf die Straße geraten und überfahren werden. (Foto: Harald Ruppert )

Am 22. Februar wurde das Straßenstück mit mobilen Barrieren abgesperrt - leider, so Wallkam, werden solche Sperren von Autofahrern immer wieder beiseite geräumt - und am Waldrand ein provisorischer Zaun errichtet. Er verhindert, dass die Kröten auf die Fahrbahn geraten. Stattdessen fallen die Amphibien in Sammeleimer, die entlang des Zauns in den Boden gesetzt werden.

Ziel sind die Tümpel auf der anderen Straßenseite

„Die Kröten wandern nur nachts, aus Angst vor Raubvögeln“, erklärt Wallkam. Deshalb warteten die Helfer von NABU und BUND auch bis nach Einbruch der Dunkelheit, bevor sie sich mit Laternen und Taschenlampen in den Fallenbrunnen begaben.

Kommentar zum Thema Nicht nur Kröten brauchen im Fallenbrunnen mehr Schutz, sondern auch Fußgänger, meint unser Autor Harald Ruppert. Lesen SIe HIER mehr

„Wir haben in einer Nacht bis zu 36 Kröten über die Straße getragen, zu ihrem Ziel“, sagt Wallkam. Dieses Ziel liegt hinter einem stabilen Zaun auf der anderen Straßenseite: Es sind Tümpel, die 2018 als Ausgleichsmaßnahme geschaffen wurden.

Mehr als 170 Amphibien wurden gerettet - vorerst

Nach Angaben der Stadt kamen so rund 150 Erdkröten heil über die Straße, aber auch etwa 20 Grasfrösche und einige wenige Bergmolche. Die Sperrung wurde bis 4. März aufrechterhalten, dann aber wieder abgebaut, nachdem nur noch vereinzelt Tiere gewandert seien, so Monika Blank, Pressesprecherin der Stadt.

Weitere Krötenwanderungen stehen bevor

Allerdings ist die Krötenwanderung komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Zwar bleiben Frösche und Molche an ihrem Ziel, den Tümpeln. „Aber die Erdkröten gehen nach dem Laichen sofort wieder zurück“, sagt Wallkam. Dabei werde nun aber der provisorische Zaun entlang der Straße zur Barriere für diese Kröten, die zurück in ihr Quartier wollten.

Anstelle dieser provisorischen Schranke wünschen sich die Naturschutzverbände eine Schranke, die während der Amphibienwanderungen geschlossen werden kann. (Foto: Harald Ruppert )

„Und dann haben wir es ja nicht nur mit dieser einen Wanderbewegung zu tun“, erklärt Wallkam weiter. „Im Sommer kommt der Nachwuchs der Kröten aus den Tümpeln, der auch wieder über die Straße will. Und im Herbst dann noch diejenigen, die über die Straße in ihr Winterquartier tappen.“

Das alles ist mit wochenlangem Einsatz von Ehrenamtlichen verbunden, die man aber erst einmal bei der Hand haben muss. Zudem müssen mobile Sperren immer wieder auf- und abgebaut werden.

Brigitte Wallkam und Christine Kaptein (NABU) regen deshalb an, mit der Installierung von Schranken auf die neue Situation zu reagieren. „Diese Schranken lässt man dann zu den Wanderzeiten runter und braucht weder provisorische Sperren noch freiwillige Helfer“, sagt Wallkam.

Verwaltung will den Vorschlag prüfen

Die Stadt will die Errichtung zweier Schranken verwaltungsintern prüfen. Dass es zum ersten Mal zu einem so großen Amphibienzug im Fallenbrunnen kam, erklärt die Pressestelle so: „Seit 2018, als die Tümpel angelegt wurden, „hatten wir eine Folge von sehr trockenen Frühjahren, sodass die Tümpel über Jahre zur kritischen Zeit trocken waren. Zudem wandern Kröten erst, wenn sie geschlechtsreif sind, „also im Alter von zwei bis drei Jahren. Die erwachsenen Tiere wandern meist die gleichen Wege wie im Vorjahr, allerdings nicht immer und ausschließlich.“ Insofern sei es aber wahrscheinlich, dass sich die Krötenwanderung im nächsten Jahr in diesem Abschnitt wiederhole.

Verbände suchen freiwillige „Krötenträger“

NABU und BUND appellieren schon an mögliche Freiwillige. Zwar scheine die Frühjahrswanderung mehrheitlich vorbei zu sein. „Ich könnte mir aber vorstellen, dass im Juni, wenn die kleinen Krötchen zurück in den Wald wandern, Hilfe durchaus sinnvoll wäre, sagt Brigitte Wallkam. Wer dann nach Einbruch der Dunkelheit bereit ist, den jungen Kröten über die Straße zu helfen, kann sich schon jetzt melden.

Freiwillige „Amphibienträger“ können sich per E-Mail melden: beim BUND unter [email protected], beim NABU unter [email protected].