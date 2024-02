Und der Elefant pupst doch nicht

Samstag im Graf-Zeppelin-Haus, vormittags und nachmittags ist der „Elefantenpups“ angesagt und beide Vorstellungen sind ausverkauft. Es wuselt am Nachmittag, kein Wunder, ist es doch schon die dritte Runde für das „Ensemble Minifaktur“ um das beliebte Kinderbuch mit Musik. Unter der Leitung von Pietro Sarno nehmen die Musiker mit zum Zoo-Orchester mit seinem Direktor Fröhlich und den Tieren aus vielen Ländern.

Diesmal geht das Zoo-Orchester auf eine Reise um die Welt. Vogelstimmen erklingen schon im Foyer, auf der Bühne liegen Löwen und Tiger, und davor ist ein breiter Raum für Kinder freigehalten, die auf Matten vor der Bühne sitzen und hautnah dabei sind und Musik erleben.

Als endlich alle Platz gefunden haben, heißt die Sprecherin Elke Kottmair, Sopranistin, Musikvermittlerin und Konzertpädagogin aus Dresden, die Kinder, willkommen. Eine Viertelstunde lässt sie die Kinder, die alle eine Tiermaske bekommen und aufgesetzt haben, mit Eulen, Löwen und Elefanten heulen - nein, nicht pupsen - sie lässt sie Sirtaki tanzen, denn gleich geht es auch nach Griechenland, und sie lässt sie das Lied der Reihe singen: „Wir teilen das Glück.“

Endlich marschiert das „Zoo-Orchester“ ein und legt auf der Bühne los. Musikalisch geht es mit den Kindern auf die Reise, denn ein kleines Panda-Mädchen möchte nach China reisen und viele Tiere wollen sie begleiten. Die Musik färbt sich träumerisch, auf der Leinwand geht zart eine Sonne auf.

Da darf man nicht fragen, wie das Containerschiff „Surprise“ von Friedrichshafen über den Rheinfall zum Meer gelangt. Irland ist das erste Ziel, hier wird erst mal getanzt und viele machen mit. Den Musikern macht es sichtlich Spaß, auch Tierlaute zu imitieren und den Tieren Stimmen zu geben. Schöne Tierfotografien zeigen die Reisenden: Zebra, Elefant, Nashorn, Giraffe, Löwe. In der Pauke findet sich ein Stachelschwein.

Weiter geht es mit Kastagnetten nach Spanien, die Erzählerin führt zum Sirtaki nach Griechenland, der Orient klingt an. Elke Kottmair hat sich eine Riesenschlange umgehängt, wir sind in Indien und schließlich in Shanghai. Zusammen wird das Schlusslied gesungen und Kinder und Eltern zieht es hinaus in den herrlichen Vorfrühling. Jetzt ist auch für die, die auf dem Schoß von Mama oder Papa stillsitzen mussten, wieder Bewegung angesagt.