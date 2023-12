Unbekannter greift 18-Jährigen mit Messer an

Friedrichshafen

Unbekannter greift 18-Jährigen mit Messer an

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Messerangriff am Montagmorgen in Friedrichshafen. (Foto: Roland Weihrauch/dpa )

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Angriff, der sich am Montagmorgen in der Steinbeisstraße in Friedrichshafen zugetragen haben soll.

Veröffentlicht: 12.12.2023, 15:00 Von: sz