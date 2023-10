Friedrichshafen

Unbekannter entwendet „iPhone“

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Ein dreister Dieb hat am Sonntag kurz nach 16 Uhr in der Solarstraße einen 26-Jährigen bestohlen. Der Mann war laut Polizeibericht zu Fuß unterwegs und hatte sein Smartphone in der Hand, als der Unbekannte sich von hinten mit einem Roller näherte und dem 26-Jährigen dessen „iPhone“ 14 Pro Max wegnahm.

