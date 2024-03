Unbekannter beschmiert Briefkasten mit weißer, cremiger Substanz

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein unbekannter Täter den Briefkasten einer Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in der Keplerstraße in Friedrichshafen beschädigt. Gegen Mitternacht nahmen Zeugen laut Polizeibericht einen lauten Knall wahr, der mutmaßlich durch einen Schlag auf den Briefkasten entstanden war. Am nächsten Tag stellte die Besitzerin fest, dass der Unbekannte die Klappe des Briefkastens eingedrückt und mit einem schwarzen Filzstift bemalt hatte. Zudem wurde dieser mit einer weißen, cremigen Substanz beschmiert, die die enthaltene Post ebenfalls in Mitleidenschaft zog.

Hinweise zu dem Sachverhalt werden vom Polizeirevier Friedrichshafen unter der Rufnummer 07541/7013104 entgegengenommen.