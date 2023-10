Friedrichshafen

Unbekannter beschädigt Auto

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Ein unbekannter Täter hat sich am Sonntag an einem Auto zu schaffen gemacht und innerhalb einer halben Stunde einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro angerichtet, teilt die Polizei mit. Die Besitzerin stellte ihren Wagen gegen 16 Uhr in der Moltkestraße in Friedrichshafen ab.

Veröffentlicht: 09.10.2023, 15:57 Von: sz