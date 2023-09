Schreckmoment im Café im Rathaus: Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen die gläserne Eingangstür des Lokals in Friedrichshafen mit einem Stein eingeworfen.

Betreiber Pawlos Parganas und sein Team hoffen, dass der oder die Täter gefunden werden. Die Polizei bittet um Hinweise von Anwohnern oder anderen Zeugen.

Der Dienstag begann für Pawlos Parganas, der mit seinem Bruder Petros Roberto das Café im Rathaus am Adenauerplatz betreibt, mit einem Schock. „Um kurz vor 5 Uhr hat mich unsere Putzfrau angerufen und mir erzählt, dass die Scheibe unserer Eingangstür eingeworfen worden ist“, berichtet er.

Sie habe es auf dem Weg zur Arbeit sogar noch „scheppern gehört“, vor Ort dann aber niemanden mehr angetroffen.

Mulmiges Gefühl beim Betreten des Cafés

Sofort rufte Parganas die Polizei und machte sich auf den Weg ins Café. Von unterwegs habe er auch die Überwachungskameras im Lokal gecheckt. „Ich wusste ja nicht, ob jemand eingebrochen ist und sich vielleicht sogar noch im Laden aufhält“, sagt er.

Die Tür des Café wurde komplett zerstört. (Foto: Pawlos Parganas )

Über den zweiten Eingang durchs Rathaus sei er vorsichtig ins Café gegangen und habe das Licht angemacht. „Ich hatte echt ein mulmiges Gefühlt“, so Parganas.

Im Laden aber habe sich niemand aufgehalten und auch gestohlen wurde nichts. Die Glasscheibe der Eingangstür aber sei komplett zerstört gewesen, auf dem Boden habe ein Haufen aus Scherben gelegen, berichtet er.

Polizisten stellen geworfenen Stein sicher

Kurze Zeit später seien zwei Polizisten am Café angekommen. „Sie haben den Schaden begutachtet und sich auch ums Haus herum umgesehen“, sagt Pawlos Parganas. Außerdem hätten die Beamten den Stein mitgenommen, mit dem die Scheibe eingeworfen wurde. Er ist nach Angaben der Polizei rund zwei Kilogramm schwer.

Mit diesem zwei Kilogramm schweren Stein wurde die Scheibe eingeworfen. (Foto: Pawlos Parganas )

Die zerstörte Tür hat das Café-Team inzwischen mit einer Holzplatte versehen — als Zwischenlösung, bis die Scheibe repariert ist. Was hinter dem Vandalismus steckt, kann sich Pawlos Parganas nicht erklären. „Wir betreiben das Café seit zehn Jahren und so etwas kam noch nie vor“, sagt er. Parganas hofft, dass die Polizei den oder die Täter schnappt — wirklich viel Hoffnung, dass das klappt, habe er allerdings nicht.

Wie hoch der Sachschaden ist, kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen — und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Anwohner oder andere Zeugen sollen sich unter Telefon 07541/7010 melden.

Ähnlicher Fall in der Nähe vor einigen Wochen

Einen ähnlichen Fall hatte es Ende Juli gegeben. Damals warfen Unbekannte die Scheibe eines Restaurants in der Schanzstraße ein.

Das Café-Team hat die zerstörte Tür provisorisch mit Holz verkleidet. (Foto: Florian Peking )

Ob es zwischen Taten einen Zusammenhang gibt, ist laut Polizei schwer zu sagen. „Wir ermitteln in beiden Fällen gegen unbekannt“, sagt ein Sprecher auf Nachfrage. Erst wenn ein Täter ausgemacht sei, könne man prüfen, ob er auch für andere Delikte infrage komme.

Wahrscheinlicher sei es in beiden Fällen aber, dass es sich um „nicht geplante Straftaten“ handle, bei denen „einzelne Täter“ am Werk waren, so der Polizeisprecher.