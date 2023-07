Bislang unbekannte Täter schlugen nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag die Heckscheibe eines in der Heimatstraße in Friedrichshafen geparkten Pkw ein. Die Polizei geht davon aus, dass zum Einschlagen der Scheibe ein Gegenstand oder ein Werkzeug benutzt wurde.

Polizei sucht Zeugen

Obwohl durch eine Zeugin in der Nacht noch ein schepperndes Geräusch wahrgenommen werden konnte, bestehen bislang keine Hinweise auf die Täter. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter 07541 / 701—31 04 entgegen.