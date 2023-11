Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag vor einem Club in der Anton-Sommer-Straße in Friedrichshafen einen 26-Jährigen mit Pfefferspray angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, verließ das Opfer eigenen Angaben zufolge zwischen 3 und 5 Uhr den Club, um eine naheliegende Shisha-Bar aufzusuchen.

Auf Höhe eines Parkplatzes soll der Mann von zwei Personen an einem Auto angesprochen worden sein. „Im weiteren Verlauf soll einer der Täter ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ihn festgehalten haben“, schreibt die Polizei. Demnach hatte möglicherweise einer der Angreifer eine Glatze.

Der 26-Jährige konnte sich aus dem Griff befreien und zu Fuß zurück zum Club flüchten. Der 26-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Da die Polizei erst deutlich später über den Vorfall informiert wurde, brachten ihre Fahndungsmaßnahmen keine neuen Erkenntnisse.

Die Ermittler bitten daher Zeugen sich unter Telefon 07541/7010 zu melden.