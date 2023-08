Friedrichshafen

Unbekannte beschädigen Auto

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Unbekannte haben zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag auf ein auf dem Parkplatz der Musikschule in der Wendelgardstraße abgestelltes Auto eingetreten, teilt die Polize mit. An Stoßstange und Kofferraum entstand Schaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Veröffentlicht: 10.08.2023, 16:16 Von: sz