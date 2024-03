Einstimmig und ohne Diskussion hat der Gemeinderat am Montag den Umzug der Albert-Merglen-Schule in den Fallenbrunnen 18 beschlossen. Schon die Debatte im Kultur- und Sozialausschuss hatte deutlich gemacht, dass man sich weitestgehend einig ist: Diese Lösung ist für alle Beteiligten mit Abstand die beste.

Einen Umzug der Albert-Merglen-Schule hatte der Gemeinderat eigentlich schon vor knapp zwei Jahren beschlossen. Damals sollte sie allerdings auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche beim Hauptfriedhof neu gebaut werden - was in der Bevölkerung auf erheblichen Widerstand stieß.

Mehr als 6000 über ein Bürgerbegehren gesammelte Unterschriften veranlassten den Gemeinderat dazu, letztlich doch den Neubau am alten Standort zu beschließen. Obwohl klar war, dass die beengten Verhältnisse nur wenig Spielraum zulassen würden und die Schule für die Bauzeit an einen Interimsstandort umziehen müsste.

Ratsfraktionen bringen Variante ins Spiel

Bei der Suche nach einem solchen Interimsstandort brachten die Fraktionen CDU, SPD/Linke, Freie Wähler und FDP mit einem gemeinsamen Antrag schließlich das leerstehende alte Kasernengebäude Fallenbrunnen 18 zwischen Kulturhaus Caserne und Studentenwohnheim ins Spiel, der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung mit einer Machbarkeitsstudie. Und diese hat nun aufgezeigt, dass die Lösung tatsächlich nicht nur umsetzbar ist, sondern auch eine ganze Menge Vorteile mit sich bringen würde, die Bürgermeister Andreas Hein in der Ratssitzung noch einmal kurz zusammenfasste.

Gebäude bietet nicht nur Platz für die Schule

Laut Machbarkeitsstudie muss das bestehende Gebäude zwar kernsaniert werden, kann aber als Bestand genutzt werden - und bietet nicht nur genügend Platz für eine vierzügige Ganztagsschule mit modernem pädagogischen Konzept, sondern darüber hinaus auch für einen fünfgruppigen Ganztagskindergarten. Kooperationen bieten sich nicht nur zwischen Schule und Kita an, sondern auch mit dem Kulturhaus Caserne.

Schulwege werden überprüft

Weitere Vorteile: Diese Variante lässt sich schneller und günstiger umsetzen als die bisher beschlossene, außerdem schafft sie, so Andreas Hein, auch klare Perspektiven für die Schulstandorte Fischbach und Schnetzenhausen. Die müssen nämlich nicht erweitert werden, wenn im Fallenbrunnen vier Grundschulzüge realisiert werden. Wichtig war es dem Bürgermeister, noch einmal zu betonen, dass im Zuge des Umzugs auch die Schulwege überprüft und gegebenenfalls noch verbessert werden sollen, nach dem Motto: „Kurze Beine, kurze Wege.“

Eine Lösung, die glücklich macht

Angesichts der teils heftigen Auseinandersetzungen rund um die Albert-Merglen-Schule in der Vergangenheit drängt sich natürlich die Frage auf, warum niemand früher auf die offenbar nahezu perfekte Variante Fallenbrunnen 18 gekommen ist. CDU-Rat Hannes Bauer gab in seiner stellvertretend für alle Fraktionen vorgetragenen Erklärung die Devise aus, nicht mehr zurück-, sondern nach vorne zu blicken und den Plan nun so schnell wie möglich umzusetzen und Verzögerungen zu vermeiden. Im Raum stehen vier bis fünf Jahre für die Aufstellung des Raumprogramms, die Sanierungsplanung und die Bauarbeiten.

Bleiben Sie auf diesem eingeschlagenen Weg, der Gemeinderat wird ihn gerne mitgehen.“ Stadtrat Hannes Bauer

Mit Blick auf alle genannten Vorteile sieht Bauer im Umzug in den Fallenbrunnen 18 eine Lösung, die glücklich mache. Ein besonderes Lob richtete er an die Verwaltung und insbesondere Bürgermeister Hein - dafür, dass der Prüfauftrag zu diesem Standort so schnell umgesetzt worden sei. „Bleiben Sie auf diesem eingeschlagenen Weg, der Gemeinderat wird ihn gerne mitgehen“, so Bauer abschließend.