Zwei Monate, nachdem sie unter Schneelast samt Wurzelteller umgestürzt ist, liegt die rund 100 Jahre alte Winterlinde an der Ecke Klosterstraße/Schloßstraße noch immer auf der Wiese. Wenn es nach Gabriele Renz geht, könnte sich die Stadt die Kosten für Abtransport und Entsorgung sparen und das Naturdenkmal einfach liegen lassen. Weil der Baum immer noch lebe und weil sich hier eine einmalige Gelegenheit biete, eine kleine Wildnis entstehen zu lassen, wie die Häflerin in einem Leserbrief schreibt. Die Stadt hat aber andere Pläne.

Seit 2011 galt für die alte Winterlinde der besondere Schutzstatus eines Naturdenkmals. „Warum sollte dieser verlorengehen, nur weil der Baum umgefallen ist?“, fragt Gabriele Renz und beruft sich auf die Expertise eines Baumgutachters. Von einem solchen habe sie erfahren, dass die Linde mindestens zum Teil noch lebt. Zwar sei der Wurzelteller gekippt, doch es sehe so aus, dass wichtige Wurzeln noch intakt sind. Es sei durchaus möglich, dass der Baum sich aus Stamm- und Stockausschlägen wieder regenerieren könne.

Wertvoller Lebensraum

Besagter Baumgutachter bestätigt das auch gegenüber Schwäbische.de und berichtet von besonderen Anpassungsstrategien, durch die Linden über 400 Jahre und unter idealen Bedingungen sogar bis zu 1000 Jahre alt werden könnten. Auch aus dem Stamm könnten Linden immer wieder neu austreiben und sich so verjüngen. Dass dies im konkreten Fall der umgestürzten Winterlinde an der Ecke Klosterstraße/Schloßstraße gelingen kann, dafür besteht nach Einschätzung des Experten zumindest eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit. Und selbst wenn ein Teil des Baumes absterbe, sei auch dieser Teil als wertvoller Lebensraum immer noch sehr hochwertig für die Natur.

„Geschenk der Natur“

Gabriele Renz sieht in der umgestürzten Linde ein „Geschenk der Natur“ und ein „Phänomen der Evolution“, das man den Einwohnern von Friedrichshafen und Besuchern zum Beispiel anhand einer entsprechenden Beschilderung erläutern könne. Aus der Notwendigkeit, den durch den Wurzelteller beschädigten Gehweg wieder herzurichten, ergibt sich für Renz keine Notwendigkeit, den ganzen Baum zu beseitigen. Aus ihrer Sicht spricht alles dafür, das Naturdenkmal Linde weiterleben zu lassen. „Zur Freude der Menschen und der Tiere“, wie sie in ihrem Leserbrief abschließend feststellt.

Warum die Stadt den Baum entfernen will

Im Häfler Rathaus sieht man das anders. „Es ist sicher sinnvoll, Bäume an bestimmten Stellen stehen beziehungsweise liegen zu lassen, um so für Tiere weiter Nahrung und Lebensraum zu bieten. Bei den vor kurzem durchgeführten Pflegemaßnahmen im Riedlewald sind wir so vorgegangen und haben zum Teil Bäume als Torso stehen oder ganz im Wald liegen gelassen“, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt. Im Fall der Linde an der Ecke Klosterstraße/Schlosstraße sei es aber nicht möglich, den gefallenen Baum liegen zu lassen.

„Die Linde fiel an einem repräsentativen Ort am Schloss, welcher einen hohen Anspruch an die Gestaltung als parkartige Grünfläche hat“, schreibt die Stadtverwaltung. Durch den Bodenseeradweg und den Uferweg, die an dieser Stelle vorbeiführen, würden gerade in den Sommermonaten viele Radfahrer und Fußgänger diesen Abschnitt passieren. Deshalb bestehe an dieser Stelle „ein hoher Anspruch, wie sich das Stadtbild und damit unsere Stadt präsentiert“.

Vor diesem Hintergrund bittet die Stadtverwaltung um Verständnis dafür, dass der Baum entfernt werde. Es soll ein neuer Baum gepflanzt werden. Die Hecke, die durch die umgestürzte Linde zerdrückt wurde, soll erneuert werden.