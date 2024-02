Der Argumentationsstrang ist nicht neu, kommt aber aus aktuellem Anlass wieder zur vollen Blüte: Wie gut muss es einer Stadt gehen, die erheblichen Diskussionsaufwand investiert in die Frage, ob man einen umgekippten Baum vor dem Schloss einfach liegen lässt oder nicht? Die Spießgesellen jedenfalls schenken den Fachleuten aus dem Rathaus an der Stelle volles Vertrauen. Und Stadträtin Morcher, die in Naturschutzfragen erfahren ist und sagt, dass die ehrenamtliche Knöterich-Überwachung auf Dauer nicht funktionieren wird.

Die Linde am Schloss ist gefallen und soll jetzt entfernt werden. (Foto: Ralf Schäfer )

Auch jenseits des bald jenseitigen Baumes war die Stimmung angespannt im Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt. Irgendwie mag man allen ja ein bisschen recht geben. Natürlich spart es sich nicht sinnvoll, wenn ein Projekt durchgeplant ist. Dass Kostensteigerungen so naturgesetzlich um die Ecke kommen, würde uns aber auch nerven, wenn wir Gemeinderäte wären. Und nervt uns auch - als Bürger und Steuerzahler. Was tun? Mal über Abläufe und Standards reden, losgelöst von einem konkreten Projekt? Denn eines glauben wir schon auch: Die Verwaltung treibt Kosten weder leichtfertig noch gar absichtlich in die Höhe. Und den Rätinnen und Räten geht es nicht ums Rechthaben oder ums Prinzip, sondern - und das zurecht - um echte Kontrolle und Mitsprache.

Ideen zu einer Bebauung des Hinteren Hafens gibt es schon lange. Aktuell wird das Areal nach wie vor von einem großen öffentlichen Parkplatz dominiert. (Foto: Michael Häfner )

Wer hätte nach der Entscheidung zum Hinteren Hafen im Oktober gedacht, dass knapp ein halbes Jahr später das Thema schon wieder auf der Tagesordnung steht. Zugegeben: Viel Handfestes gibt es weiterhin nicht - und die Idee, das Filetstück am See zu bebauen, ist alles andere als neu. Die Spießgesellen erinnern sich noch an eine Exkursion von Rathaus und Rat vor mehr als 15 Jahren (!) nach Hamburg. Damals hatte man sich in der neuen „HafenCity“ Impulse für die Überplanung des Hinteren Hafens geholt. Was daraus wurde, wissen wir. Ob ein „Masterplan“, der Museumserweiterung und Romanshorner Platz mit einbezieht, jetzt wirklich Schwung in die Sache bringen kann? Die Spießgesellen sind skeptisch.

Mittlerweile habe sich der Treffpunkt in die Tiefgarage verlagert, sagen Anwohner. (Foto: fed )

Was haben Jugendliche und Marder gemeinsam? Richtig, gutes Gehör. Und es gibt Geräte, die sie mit einem hohen Ton vertreiben - in Gärten, Garagen, an der Seestatt. Die Spießgesellen fragen sich: Wohin führt es, wenn junge Leute als Problem betrachtet werden? Und der Gefahr ausgesetzt, einen Hörschaden zu erleiden? Gerät an die Wand, Problem gelöst? Weit gefehlt: Diese Menschen leben weiter in Friedrichshafen, brauchen Treffpunkte, vielleicht neue Aufgaben. Klar: Am Stadtbahnhof sind nicht nur Engel unterwegs.Wie wäre der Ansatz, die jungen Leute als Teil der Lösung zu sehen? Gutes Hörvermögen bringen sie schon mal mit. Wer weiß, welche Fähigkeiten noch in ihnen schlummern.

Protest? Ok. Brennende Misthaufen? Das geht nicht. Am Samstag kommt Landwirtschaftsminister Özdemir auf die Messe. Mal sehen, ob die Protestler in Biberach was gelernt haben.