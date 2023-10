Lob und Anerkennung bekam der Seniorenbeirat in der Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses (KSA) des Gemeinderates für eine erfolgreiche Arbeit. Der hatte im vergangenen halben Jahr mit viel persönlichem Engagement 514 Seniorinnen und Senioren zu Fragen gewünschter Wohnformen interviewt. In einem Fragebogen und in vielen Gesprächen wurden die Antworten gesammelt.

„Unabhängigkeit auch im Alter ‐ das wünschen sich viele Senioren und Seniorinnen, auch wenn die Betreuung oft nicht einfach zu organisieren ist. Der Form des Wohnens im Ruhestand kommt dabei eine große Bedeutung zu, wie die Umfrage des Seniorenbeirates Friedrichshafen in Zusammenarbeit mit dem Amt für Soziales, Familie und Jugend der Stadt Friedrichshafen ergab“, sagt dazu die Stadtverwaltung. Die Ergebnisse wurden im KSA vorgestellt. Darüber hinaus soll es eine öffentliche Veranstaltung in der Volkshochschule zu diesem Thema geben.

Papier statt Online

16 Fragen standen auf den Fragebögen zum Thema Wohnen im Alter. Die befassten sich mit der aktuellen Wohnsituation und der Frage, ob sie in der aktuellen Wohnung bleiben wollten, sowie den Wünschen, Bedürfnissen und Problemen, die die Menschen damit verbanden.

Gefragt wurde auf Papier, es sollte mit Absicht keine Onlinebefragung werden, da bei Fragebögen auf Papier viel eher die Möglichkeit bestehen würde, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Und das wurde nicht nur ausführlich genutzt, sondern auch sehr begrüßt.

Mehr Frauen antworteten

Die Statistik zu der Umfrage hat die Verwaltung ebenfalls parat: „27,4 Prozent der Befragten waren älter als 78 Jahre, 25,3 Prozent zwischen 71 und 76 Jahren, 23,3 Prozent zwischen 63 und 70 Jahren sowie 22,6 Prozent jünger als 62 Jahre. Unter den Umfrage-Teilnehmern waren 62,3 Prozent weiblich und 35,8 Prozent männlich. 1,9 Prozent machten keine Angaben“, heißt es in einer Pressemitteilung zu diesem Thema.

Und in der KSA-Sitzung stellten Verwaltung und Seniorenbeirat die Ergebnisse vor. Danach lebt die Mehrheit der befragten Senioren, 61,3 Prozent oder 315 Personen, aktuell in einer Wohnung. 94 oder 18,3 Prozent gaben an, dass sie in einem Einfamilienhaus leben. Und fast ebenso viele Personen (18,8 Prozent oder 97 Personen) würden derzeit in einem Doppel- oder Reihenhaus leben, so die Verwaltung.

Mehrheitlich Eigentum

Dabei handelte es sich bei den Wohnungen und Häusern mehrheitlich um Eigentum. Und 16,7 Prozent der Befragten leben seit 56 Jahren bis 65 Jahren in Friedrichshafen. „Die Seniorinnen und Senioren leben teilweise schon ihr ganzes Leben in Friedrichshafen. Sie identifizieren sich mit der Stadt“, sagt Tanja Abele, Beauftragte für Familien und Senioren beim Amt für Soziales, Familie und Jugend.

Abgefragt wurden ferner der genaue Wohnort in der Stadt und Details zur Wohnungssituation wie Barrierefreiheit. 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben an, dass eine Alternative zur jetzigen Wohnform, das Wohnen mit Service wäre. „Altersdurchmischte Wohnlagen wären für 199 der Teilnehmenden eine alternative Wohnform. 123 Teilnehmende wünschten sich eine 24-Stunden-Hilfe im eigenen Haushalt. Für 79 der Befragten ist denkbar, in einer Wohngemeinschaft zu wohnen. Und 43 Teilnehmende können sich vorstellen, zu den Kindern oder jüngeren Familienmitgliedern zu ziehen“, sagt Tanja Abele.

Gespräche gewünscht

Erkenntnisse zur Infrastruktur, ÖPNV oder Kulturangeboten waren ebenso Thema wie gewünschte Hilfen und Unterstützungen. Die Senioren waren aber auch zugleich bereit, sich selbst in der Umgebung einzubringen und anderen zu helfen. Am meisten standen hier die Gespräche mit anderen im Fokus.

Bürgermeister Dieter Stauber und der KSA bedankte sich beim Seniorenbeirat für das große Engagement, mit der diese Umfrage gestartet und umgesetzt worden sei. Die Ergebnisse werden in den verschiedenen Ämtern bekannt gegeben, Erster Bürgermeister Fabian Müller hatte bereits gesteigertes Interesse angemeldet, da gerade sein Baudezernat viel mit diesen Ergebnissen anfangen und gewünschtes umsetzen könne.

Ergebnisse werden vorgestellt

„Wir haben jetzt einen Überblick darüber, was sich die Seniorinnen und Senioren in Friedrichshafen in Bezug auf das Wohnen im Alter wünschen“, sagte Ines Weber, Leiterin des Amtes für Soziales, Familie und Jugend, und dankte dem Seniorenbeirat. Die Ergebnisse dieser Umfrage sollen zudem in einer Veranstaltung in der VHS vorgestellt werden. Genaueres dazu ist noch in Planung.