Überraschungspäckchen zu Weihnachten

Die BKK Gildemeister Seidensticker hat auch in diesem Jahr Weihnachtsgeschenke für soziale Vereine gesammelt. In Friedrichshafen kamen rund 120 Päckchen zusammen. An der traditionsreichen Aktion beteiligten sich Mitarbeiter, Versicherte sowie Airbus als Trägerunternehmen der Betriebskrankenkasse. Mit 1.200 Euro unterstützt das Unternehmen zusätzlich die Tafel, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Das Sammeln von Weihnachtspäckchen mit einer Vielfalt an Spielen, Puzzles und Malsachen für Kinder jeden Alters hat bei der schon eine lange Tradition. Die Geschenke werden an die Kinder des Kinderschutzbunds Friedrichshafen verteilt. Wie auch schon in den vergangenen Jahren unterstützt die Krankenkasse den sozialen Verein zusätzlich mit einem 300 Euro Gutschein für den Kauf von Spielzeug, Kreativ- und Bastelbedarf oder auch Materialien zur Bildung und Förderung.