Christoph Staudinger ist geschlaucht. „Am Dienstag habe ich mich gefühlt wie ein Autoreifen, der auf 1,5 bar abgelassen wird und dann noch nach Berlin muss“, sagt der Fußball-Jugendleiter des FC Friedrichshafen. Der Grund: Am Dienstag gab die Stadtverwaltung bekannt, dass sie den Kunstrasenplatz des FC beim Berufsschulzentrum sperren wird - schon am Freitag.

„Uns das so aufzutischen, ohne jede Perspektive“, so Staudinger, das sei hart gewesen. Hart war das auch für Vincenzo Caporrino, Abteilungsleiter der aktiven Fußballer beim FC. Zumal der abgewirtschaftete Zustand des Platzes schon seit drei Monaten bekannt gewesen sei. Im September habe die Stadt ihn nämlich begutachtet.

Geld für die Sanierung ist im Haushalt nicht vorgesehen

Eine Lösung ist nicht in Sicht. Der Kunstrasenplatz ist komplett abgenutzt und die Stadtverwaltung will nicht riskieren, dass Spieler über lose Rasensegmente stolpern und sich dabei verletzen. In einem solchen Fall stände wohl die Stadt in der Haftung. Allein ein neuer Kunstrasen würde laut Pressestelle der Stadt zwischen 725.000 und 950.000 Euro kosten.

Hinzu kommen weitere Mängel: „Die Rinnenabdeckungen und Schachtabdeckungen fehlen teilweise und stellen Stolperfallen dar. Die Flutlichtmasten sind beschädigt“, so die Pressestelle. Aber Geld für eine Sanierung ist im Doppelhaushalt 2023/2024 nicht vorgesehen.

Die Fußballer können weder trainieren noch spielen

Jetzt schaut die mit Abstand größte Abteilung des FC in die Röhre, denn die Mitglieder können weder trainieren noch spielen. Die Spiele finden normalerweise auf dem neben dem Kunstrasenplatz gelegenen Rasenplatz des Stadions statt.

Aber im Winter sei dieser Platz wegen der Witterung nicht bespielbar, und ab 16 Uhr sei es dort auch zu dunkel, sagt Caporrino. Auch das nächste Frühjahr bietet keinen Lichtblick: „Der Landkreis beginnt dann mit der Sanierung des Stadions“, sagt Staudinger. Dann ist der Naturrasenplatz gesperrt.

Vielleicht wird nur die Hälfte des Platzes gesperrt

Also ist die Fußballabteilung heimatlos. Betroffen sind die 140 Kinder und Jugendlichen der Jugendabteilung, die über 30 Spieler der beiden aktiven FC-Mannschaften und über 50 „Alte Herren“. Der FC will nun erreichen, dass nur die hintere, stärker ramponierte Hälfte des Kunstrasenplatzes gesperrt wird - damit die Mannschaften auf der vorderen Hälfte trainieren können. Ob die Stadt da mitzieht, ist aber noch offen.

Und ein nochmaliges Drüberflicken bringt jetzt auch nichts mehr. Vincenzo Caporrino

Die beiden Abteilungsleiter sind sich einig: Die Stadt schiebe die Sanierung des Kunstrasenplatzes schon lange vor sich her. „Das Problem ist ja seit sechs oder sieben Jahren bekannt“, sagt Caporrino. „2019 waren wir kurz davor, eine Zusage für die Sanierung des Platzes zu bekommen“, sagt Staudinger. „Aber dann kam Corona und das Ganze geriet in Vergessenheit.“

Stattdessen wurde der Platz vor vier Jahren für 50.000 Euro geflickt. „Und ein nochmaliges Drüberflicken bringt jetzt auch nichts mehr“, erklärt Caporrino.

Ohne Beiträge der Fußballer sieht’s für den FC düster aus

Die Sperrung betrifft nicht nur die Fußballabteilung. „Der ganze FC ist jetzt extremst gefährdet“, sagt Caporrino. Wenn die Fußballer als größte Abteilung des FC den Verein verlassen sollten, fließen auch die dringend gebrauchten Vereinsbeiträge nicht mehr. Den Pächter des Vereinslokals sieht Caporrino ebenfalls bedroht. „Während Corona hatten wir vier Pächterwechsel. Und jetzt haben wir einen, mit dem wir sehr zufrieden sind.“ Ohne Fußball fehlten dem Pächter aber künftig die Gäste und somit die Einnahmen.

FC wirbt für Zusammenhalt der Mitglieder

Auch weil er für die Jugendmannschaften mindestens vier neue ehrenamtliche Trainer gewinnen konnte und die Mannschaften erfolgreich seien, ist Staudinger frustriert. „Selbst wenn uns nur die Hälfte der Kicker wegbricht, dauert es Jahre, bis die Strukturen wieder gestärkt sind“, sagt er. Staudinger appelliert an die Mitglieder, jetzt zusammenzustehen. Wenn jeder versuche, sein Kind bei einem anderen Verein unterzubringen, schwäche das den FC.

Staudinger glaubt aber auch, dass andere Vereine nicht die nötigen Voraussetzungen mitbringen, um mit so vielen Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Auch habe der FC ein besonderes Profil: „Wir sind eher breitensportlich aktiv. Bei uns sind teilweise Kinder, die noch nie Fußball gespielt haben und die die TSG Ailingen oder der VfB Friedrichshafen gar nicht aufnehmen würden“. Aktuell versucht der FC nun, von anderen Vereinen Trainings- und Spielzeiten auf deren Fußballplätzen zu bekommen.

Norbert Zeller unterstützt den FC

Unterstützung signalisiert dem FC Norbert Zeller, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Kreistag. Der FC leiste eine wertvolle Jugend- und Sportarbeit. „Die Stadt ist gut beraten, den Platz so herzustellen, dass er wieder spielfähig ist“, sagt Zeller. Das Grundstück sei der Stadt vom Bodenseekreis kostenlos zur Verfügung gestellt worden. Dafür habe sich die Stadt aber vertraglich verpflichtet, für den Platz den nötigen Unterhalt und die Investitionen aufzubringen, so Zeller weiter. Andernfalls könne auch der Schulsport nicht mehr stattfinden, wenn der Kreis im Frühjahr 2024 das Stadion saniere.

Friedrichshafen-Ost wird sportlich abgehängt

Zeller befürchtet, dass ohne eine Platz-Sanierung das östliche Friedrichshafen abgehängt werde. „Es gibt sonst in der Nähe ja keine Sportmöglichkeit“, so Zeller. In Fischbach und Ailingen habe man Sportanlagen, für die ganz selbstverständlich die Stadt aufkomme. „Nur im Ostteil tut sich nichts. Und jetzt will man dort die letzte Möglichkeit auch noch wegnehmen“, sagt Zeller. Sein Fazit: „Ich akzeptiere das nicht.“