U23 des VfB Friedrichshafen fertigt Ettenkirch ab

Leicht verstärkt startete die U23 des VfB Friedrichshafen in den Jahresauftakt der Fußball-Kreisliga A2. Zu Hause gegen den SV Ettenkirch mischten Alessio Genua und Luka Simunovic aus der ersten Mannschaft mit, dazu stand Vinicius Tacelli im Tor, der auch schon Pflichtspiele für das Landesliga-Team absolviert hat. Tacelli musste einen Treffer hinnehmen: Erhan Baki überwand ihn in der 58. Minute per Foulelfmeter. Das änderte am vergangenen Sonntag aber nichts am klaren Sieg des VfB, der die Partie auf dem heimischen Kunstrasen mit 5:1 (4:0) für sich entschied.

Denis Nasic erzielt Hattrick

Bei Friedrichshafen trugen sich zwei Spieler in die Torschützenliste ein. Denis Nasic traf dreimal. Den Schlusspunkt setzte er per Foulelfmeter (88.), zuvor war er schon in der 8. und 39. Minute erfolgreich. Außerdem schnürte Amir Kücükler einen Doppelpack (13., 37.) - damit steht er nun bei zehn Saisontoren.

Das Ergebnis führte in der Tabelle der Kreisliga A2 zu einer Veränderung. Ettenkirch ist nun durch das schlechtere Torverhältnis hinter die SGM Fischbach/Schnetzenhausen auf Rang acht abgerutscht. Die U23 des VfB, zugleich Vizemeister der Vorsaison, hat ihren fünften Tabellenplatz gefestigt.

Fußball-Kreisliga A2: VfB Friedrichshafen II – SV Ettenkirch 5:1 (4:0). - Tore: 1:0 Denis Nasic (8.), 2:0, 3:0 Amir Kücükler (13., 37.), 4:0 Denis Nasic (39.), 4:1 Erhan Baki (58., Foulelfmeter), 5:1 Denis Nasic (88., Foulelfmeter).